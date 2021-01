Tokyo envisage des amendes et même des peines de prison pour les personnes infectées par un coronavirus qui refusent d’être hospitalisées et coopèrent avec les autorités. Cette décision intervient alors que le pays fait face à un pic majeur dans les cas de Covid-19.

Les nouvelles sanctions proposées par l’administration du Premier ministre Yoshihide Suga ont été discutées lors d’une réunion avec le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales vendredi. Les nouvelles restrictions se présentent sous la forme d’un ensemble d’amendements à la loi sur les maladies infectieuses, qui devrait être présentée au parlement la semaine prochaine.

En vertu des règles révisées, les patients atteints de coronavirus refusant d’être hospitalisés s’exposeraient à une amende allant jusqu’à 1 million de yens (plus de 9600 dollars) ou à une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an. Ceux qui refusent de coopérer avec les autorités sanitaires dans la recherche de leurs contacts afin de déterminer la voie de l’infection seraient également sanctionnés par une amende de 500 000 yens (4 800 dollars) ou six mois derrière les barreaux.

Alors que les mesures proposées ont été largement approuvées par les experts de la santé présents à la réunion, certains ont exprimé des doutes sur l’efficacité des sanctions dans la lutte contre le coronavirus, ont rapporté les médias locaux. Certains ont dit que cela mettrait plus de pression sur les travailleurs de la santé plutôt que de les aider, car ils devraient faire la paperasse pour déterminer qui devrait être puni pour non-conformité.

Les mesures proposées interviennent alors que le Japon fait face à un pic majeur de nouveaux cas. Jusqu’à présent, le pays de 126 millions d’habitants a enregistré un peu plus de 300 000 patients atteints de Covid-19, dont plus de 4 000 ont succombé à la maladie. Cependant, la propagation s’est considérablement accélérée début janvier, le décompte quotidien atteignant bien au-delà de la barre des 7 000, ce qui a entraîné la déclaration d’une urgence pour Tokyo et d’autres régions du pays.

Malgré la flambée, le Japon est loin derrière les pays les plus touchés qui ont eu des millions de cas et des dizaines de milliers de décès. Dans le monde, près de 94 millions de personnes ont été infectées pendant la pandémie, qui sévit depuis début 2020, tandis que plus de 2 millions de personnes ont succombé au virus.

