Le Japon envisage de déclasser le Covid-19 au même niveau que la grippe saisonnière

Tokyo

CNN

—



Le Japon envisagera de rétrograder le Covid-19 dans la même catégorie que la grippe saisonnière ce printemps, a annoncé vendredi le Premier ministre Fumio Kishida.

Kishida a déclaré qu’il avait demandé aux responsables du ministère de la Santé de discuter de cette décision et que son administration examinerait également les règles sur les masques faciaux et d’autres mesures en cas de pandémie.

“Afin de faire avancer davantage les efforts de” vivre avec Corona “et de ramener le Japon à un état de normalité, nous allons faire passer les différentes politiques et mesures à ce jour par phases”, a déclaré Kishida.

Alors que les cas quotidiens de Covid-19 au Japon ont diminué ces dernières semaines, le pays fait toujours face à environ 100 000 nouvelles infections par jour.

Le Covid-19 est classé dans la catégorie des maladies de classe 2, au même statut que la tuberculose et la grippe aviaire, selon le ministère japonais de la Santé. Les responsables vont maintenant discuter de sa reclassification en classe 5 – le rang le plus bas, qui comprend la grippe saisonnière.

Le Japon a entièrement rouvert ses frontières aux visiteurs étrangers en octobre dernier après plus de deux ans de restrictions pandémiques, mettant fin à l’un des contrôles aux frontières les plus stricts au monde.

La grippe – ou la grippe commune – et le Covid-19 sont tous deux des maladies respiratoires contagieuses avec des symptômes similaires, mais ils sont causés par des virus différents et nécessitent des tests pour confirmer un diagnostic, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. son site internet.

Selon le CDC, le risque de décès ou d’hospitalisation dû au Covid-19 est considérablement réduit pour la plupart des gens en raison des niveaux élevés de vaccination et de l’immunité de la population contre les infections antérieures.

Cependant, l’Organisation mondiale de la santé répertorie toujours l’épidémie de coronavirus comme une pandémie et a réitéré dans sa dernière mise à jour une recommandation pour les personnes de porter des masques après une exposition récente ou un contact étroit avec Covid-19, et pour « toute personne se trouvant dans un lieu surpeuplé, fermé ou espace mal ventilé » pour faire de même.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé la semaine dernière les gouvernements à continuer de partager les données de séquençage du coronavirus, car il reste vital de détecter et de suivre l’émergence et la propagation de nouvelles variantes.

«Il est compréhensible que les pays ne puissent pas maintenir les mêmes niveaux de tests et de séquençage qu’ils avaient pendant le pic d’Omicron. En même temps, le monde ne peut pas fermer les yeux et espérer que ce virus disparaîtra. Ce ne sera pas le cas », a-t-il dit.

La nouvelle est intervenue alors que la Corée du Sud a annoncé qu’elle lèverait son mandat de masque pour la plupart des zones intérieures, à l’exception des transports publics et des établissements de santé. Les changements entreront en vigueur le 30 janvier, a déclaré vendredi le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo.

La mesure sera levée après les vacances du Nouvel An lunaire, lorsqu’un grand nombre de personnes devraient voyager, a déclaré l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA).

Les nouveaux cas de Covid-19, les cas graves et les décès associés sont tous en baisse et la capacité de réponse médicale du pays reste stable, a ajouté KDCA.

L’agence a fortement recommandé aux personnes de porter des masques si elles présentent des symptômes liés au Covid-19, appartiennent à un groupe à haut risque, ont été en contact récemment avec un cas positif ou se trouvent dans un espace surpeuplé.

Le Premier ministre a déclaré que l’assouplissement du mandat pourrait entraîner une augmentation temporaire de nouveaux cas et a exhorté les autorités sanitaires à rester vigilantes.

La Corée du Sud a supprimé la plupart de ses restrictions pandémiques et assoupli son mandat de masque extérieur en mai 2022. Elle exige toujours que les personnes dont le test est positif subissent sept jours d’isolement à domicile.

Le pays a également restreint les voyages depuis la Chine continentale et mis en place des exigences de test pour les personnes arrivant de Chine, de Hong Kong et de Macao suite à l’assouplissement par Pékin des restrictions de Covid.