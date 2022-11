Le Japon élabore un plan hypersonique – médias

Tokyo espère moderniser les armes de défense aérienne et même développer son propre missile hypersonique d’ici 2030

Le Japon envisage de repenser certains de ses missiles sol-air existants pour intercepter des armes hypersoniques, a rapporté lundi Kyodo News, suggérant que cette décision fait partie d’une stratégie plus large visant à améliorer la sécurité de Tokyo. “capacités de contre-attaque” au cours de la prochaine décennie.

L’armée espère achever les mises à niveau de son missile à moyenne portée de type 03 et mettre le nouveau modèle en production de masse d’ici 2029, selon le point de vente, qui a cité une source anonyme. “source proche du dossier.”

La refonte fait partie d’un effort visant à améliorer le “défense aérienne et antimissile globale”, et seraient décrits dans une stratégie de sécurité nationale révisée qui devrait être publiée avant la fin de l’année, a ajouté la source.

Conçue et produite par Mitsubishi, la plate-forme SAM Type-03 est entrée en service dans la Force terrestre d’autodéfense japonaise (JFSDF) en 2003 et a actuellement une portée opérationnelle d’environ 50 km (31 miles).

Cependant, étant donné que les munitions hypersoniques se déplacent à plus de cinq fois la vitesse du son et volent le long de trajectoires irrégulières, le Type-03 et les systèmes de défense aérienne similaires ont du mal à suivre et à neutraliser ces armes. La source a déclaré à Kyodo que le Type-03 sera “amélioré pour prédire la trajectoire de vol des armes hypersoniques et les suivre ainsi que pour les détecter par radar”, mais a ajouté qu’il reste difficile de savoir si ces mises à niveau seront suffisantes pour contrer la nouvelle technologie.

Après une rencontre entre le ministre japonais de la Défense Yasukazu Hamada et son homologue américain le secrétaire à la Défense Lloyd Austin en septembre, les deux parties ont annoncé qu’elles travailleraient conjointement sur la recherche d’armes hypersoniques, car Washington n’a pas encore développé son propre missile.

Comme les États-Unis, il semble que le Japon avance déjà sur le projet, Nikkei rapportant la semaine dernière que Tokyo espère déployer un missile hypersonique d’ici 2030. Le point de vente a noté que la prochaine stratégie de sécurité nationale comprendra trois éléments majeurs pour renforcer le Japon. “dissuasion” capacités, y compris l’acquisition de missiles de croisière Tomahawk de fabrication américaine et d’autres “testé au combat” du matériel de Washington, des mises à niveau de certaines de ses propres munitions existantes, ainsi que le développement d’une nouvelle arme hypersonique.