Le Japon doit sauver son taux de natalité en baisse “maintenant ou jamais”, déclare le Premier ministre Kishida

Tokyo

CNN

—



Le Premier ministre japonais a lancé lundi un terrible avertissement concernant la crise démographique du pays, affirmant qu’il était “sur le point de ne pas pouvoir maintenir ses fonctions sociales” en raison de la baisse du taux de natalité.

Dans un discours politique aux législateurs, Fumio Kishida a déclaré qu’il s’agissait de résoudre le problème “maintenant ou jamais” et qu’il “ne peut tout simplement plus attendre”.

“En pensant à la durabilité et à l’inclusivité de l’économie et de la société de notre pays, nous plaçons le soutien à l’éducation des enfants comme notre politique la plus importante”, a déclaré le Premier ministre.

Kishida a ajouté qu’il souhaitait que le gouvernement double ses dépenses dans les programmes liés aux enfants et qu’une nouvelle agence gouvernementale serait créée en avril pour se concentrer sur la question.

Le Japon a l’un des taux de natalité les plus bas au monde, le ministère de la Santé prévoyant qu’il enregistrera moins de 800 000 naissances en 2022 pour la première fois depuis le début des enregistrements en 1899.

Le pays a également l’une des espérances de vie les plus élevées au monde; en 2020, près d’une personne sur 1 500 au Japon avait 100 ans ou plus, selon les données du gouvernement.

Ces tendances ont entraîné une crise démographique croissante, avec une société qui vieillit rapidement, une main-d’œuvre en diminution et pas assez de jeunes pour combler les lacunes d’une économie en stagnation.

Les experts soulignent plusieurs facteurs à l’origine du faible taux de natalité. Le coût de la vie élevé du pays, l’espace limité et le manque de services de garde d’enfants dans les villes rendent difficile l’éducation des enfants, ce qui signifie que moins de couples ont des enfants. Les couples urbains sont également souvent éloignés de la famille élargie qui pourrait les aider à les soutenir.

Les attitudes à l’égard du mariage et de la création de familles ont également changé ces dernières années, de plus en plus de couples reportant les deux pendant la pandémie.

Certains soulignent le pessimisme des jeunes au Japon envers l’avenir, dont beaucoup sont frustrés par la pression du travail et la stagnation économique.

L’économie japonaise est au point mort depuis l’éclatement de sa bulle d’actifs au début des années 1990. La croissance du PIB du pays a ralenti de 4,9 % en 1990 à 0,3 % en 2019, selon la Banque mondiale. Pendant ce temps, le revenu annuel réel moyen des ménages est passé de 6,59 millions de yens (50 600 dollars) en 1995 à 5,64 millions de yens (43 300 dollars) en 2020, selon les données de 2021 du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales du pays.

Le gouvernement a lancé diverses initiatives pour faire face au déclin de la population au cours des dernières décennies, notamment de nouvelles politiques visant à améliorer les services de garde d’enfants et à améliorer les logements pour les familles avec enfants. Certaines communes rurales ont même commencé à payer les couples qui y vivent pour avoir des enfants.

L’évolution démographique est également une préoccupation dans d’autres parties de l’Asie de l’Est.

La Corée du Sud a récemment battu son propre record du taux de fécondité le plus bas au monde, avec des données de novembre 2022 montrant qu’une femme sud-coréenne aura en moyenne 0,79 enfant au cours de sa vie – bien en deçà des 2,1 nécessaires pour maintenir une population stable. Le taux de fécondité du Japon est de 1,3, tandis que celui des États-Unis est de 1,6.

Pendant ce temps, la population chinoise a diminué en 2022 pour la première fois depuis les années 1960, ajoutant à ses malheurs alors qu’elle lutte pour se remettre de la pandémie. La dernière fois que sa population a chuté, c’était en 1961, lors d’une famine qui a tué des dizaines de millions de personnes à travers le pays.