Le Japon dit à des millions de personnes d’économiser de l’électricité alors qu’une vague de chaleur record met à rude épreuve l’alimentation électrique

Le gouvernement a exhorté les citoyens de la capitale à éteindre les lumières et les interrupteurs pendant trois heures dans l’après-midi et à utiliser la climatisation “de manière appropriée”, alors que le pays est aux prises avec des pénuries d’électricité croissantes.

La demande intervient malgré les experts avertissant que les températures record pourraient se poursuivre pendant des semaines.

“Veuillez économiser autant d’énergie que possible, par exemple en éteignant les lumières qui ne sont pas utilisées”, a déclaré lundi le ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie. Il a déclaré que les utilisations appropriées de la climatisation étaient incluses pour “prévenir les coups de chaleur”.

L’approvisionnement en électricité du Japon est tendu depuis mars, lorsqu’un tremblement de terre dans le nord-est a forcé certaines centrales nucléaires à suspendre leurs activités. Dans le même temps, la demande est à son plus haut niveau depuis 2011, lorsque le Japon a été frappé par le tremblement de terre le plus violent de son histoire. Le ministère a averti que l’inadéquation entre l’offre et la demande devenait “grave”.

Mais avec les températures récentes atteignant des niveaux dangereux, le rationnement de l’électricité ne sera pas facile.

Mardi, Tokyo a connu une chaleur torride pour une quatrième journée consécutive après avoir établi des records pour le mois de juin le week-end.

Samedi, les températures dans la capitale ont atteint 35,4 degrés Celsius (environ 96 degrés Fahrenheit), tandis que la ville d’Isesaki au nord-ouest de Tokyo a atteint 40,2 degrés Celsius (environ 104 degrés Fahrenheit) – le plus haut du pays en juin depuis le début de la tenue des registres en 1875. Pendant ce temps, La ville de Nagano, dans le centre du Japon, a atteint 35,1 degrés Celsius (environ 95 degrés Fahrenheit) et le district de Takada dans la préfecture de Niigata sur la côte ouest a enregistré 36,7 degrés Celsius (environ 98 degrés Fahrenheit).

Les températures étouffantes devraient durer le reste de la semaine et éventuellement s’aggraver, ce qui signifie que la demande d’électricité devrait augmenter à mesure que les résidents restent à la maison et allument la climatisation.

La vague de chaleur au Japon n’est qu’une parmi tant d’autres qui se produisent dans le monde alors que les scientifiques préviennent que les conditions météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquentes en raison de l’aggravation de la crise climatique.

La flambée des températures en Inde et au Pakistan ces dernières semaines a forcé les écoles à fermer, endommagé les cultures, mis la pression sur l’approvisionnement en énergie et maintenu les habitants à l’intérieur – certains experts se demandant si une telle chaleur était adaptée à la survie humaine.

Et un énorme dôme de chaleur a englouti certaines parties des États-Unis, apportant des températures supérieures à 100 degrés Fahrenheit (environ 37 degrés Celsius) dans les principales régions métropolitaines, notamment Minneapolis, Chicago, Nashville, Memphis, Dallas, la Nouvelle-Orléans et Atlanta.

En plus de la chaleur, des inondations ont inondé le parc national de Yellowstone, des incendies de forêt ont éclaté en Arizona et au Nouveau-Mexique, et de violentes tempêtes ont provoqué des pannes de courant généralisées dans le haut Midwest et la vallée de la rivière Ohio.

“Des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses dans les villes sont à prévoir avec un réchauffement climatique supplémentaire”, a déclaré le climatologue Winston Chow du College of Integrative Studies de l’Université de gestion de Singapour.

“Je crains que pour de tels endroits, ce soit [now] la nouvelle normalité climatique… si rien n’est fait pour s’adapter et atténuer les causes du changement climatique.”

L’impact de la chaleur extrême sur les personnes âgées, qui représentent 28% de la population japonaise, est particulièrement inquiétant, a déclaré Chow.

“Les personnes âgées sont biologiquement et physiologiquement prédisposées à être plus vulnérables aux blessures liées à la chaleur, et plus d’un quart des Japonais ont plus de 65 ans. Le risque de stress thermique et d’accident vasculaire cérébral sans aucune tentative d’adaptation serait très élevé à Tokyo, ” a dit Chow.