Le Japon dépasse 104 degrés pour la première fois en juin au milieu d’une vague de chaleur record

Le mercure a grimpé à 104,4 degrés (40,2 Celsius) à Isesaki, une ville de plus de 200 000 habitants à environ 80 km au nord-ouest de Tokyo. Cela a marqué la température la plus chaude jamais observée au Japon en juin.

Les températures torrides – tant au Japon qu’ailleurs – se produisent alors que l’été vient à peine de commencer avec les mois généralement plus chauds de juillet et d’août encore à venir.

À Tokyo, la température a grimpé à 95,7 degrés (35,4 degrés Celsius), sa troisième température la plus élevée en juin, a écrit Goose, et la première lecture de 35 degrés Celsius enregistrée, Reuters a rapporté .

Jour historique en Chine : la province du Hebei, au nord-est, a atteint une température de 44,2 C à Lingshou. Pas moins de 25 principales stations nationales ont connu aujourd’hui leur journée la plus chaude jamais enregistrée (pour n’importe quel mois). Aussi 40.1C à Tianjin et 39.2C dans la capitale Pékin. 44C + en dehors du Xinjiang en Chine est très rare. pic.twitter.com/ZOFMKdtgzQ

La chaleur est le résultat d’une intense zone de haute pression – ou dôme de chaleur – s’étendant sur la Chine et s’enroulant vers le nord au-dessus du Japon. Sous ces dômes de chaleur, l’air est poussé vers le bas, dégageant le ciel et laissant la place au chaud soleil d’été. Le soleil est particulièrement intense en ce moment, à seulement quatre jours du solstice d’été.

La science des dômes chauffants et comment la sécheresse et le changement climatique les aggravent

Aux États-Unis, des milliers de records ont été battus de la Californie aux Carolines au cours des deux dernières semaines alors qu’un dôme de chaleur implacable centré dans le centre-sud du Lower 48 a fléchi à la fois vers l’ouest et vers l’est. Des villes aussi au nord que Minneapolis et Milwaukee ont dépassé les 100 degrés pour la première fois depuis des années. Climate Central, un groupe de communication scientifique à but non lucratif, a déterminé que le changement climatique d’origine humaine rendait certains de ces records de chaleur cinq fois plus susceptibles de se produire.