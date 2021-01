Le Japon déclarera l’état d’urgence dans la région de Tokyo après des jours d’hésitation

Les décès dus au virus au Japon ont doublé en moins de deux mois, passant à 3700, et le gouverneur de Tokyo a averti que le système médical était sous tension. Le Premier ministre Yoshihide Suga avait hésité à invoquer la mesure d’urgence, dans l’espoir de préserver l’activité économique, mais a finalement cédé à la pression des responsables de la région de Tokyo, alors que les sondages montrent un mécontentement généralisé à l’égard de son administration vieille de quatre mois et de sa gestion de la pandémie. .

TOKYO – Après des jours de nombre record de coronavirus et une augmentation rapide du nombre de morts, le Japon a déclaré qu’il déclarerait jeudi l’état d’urgence à Tokyo et dans trois préfectures environnantes, la première déclaration du pays depuis avril.

Les experts de la santé ont averti que la déclaration d’urgence, qui durera un mois, pourrait encore ne pas suffire à inverser la tendance.

La déclaration a peu de poids juridique et repose principalement sur le respect volontaire. Le gouvernement demande aux restaurants des préfectures de Tokyo, Chiba, Kanagawa et Saitama de fermer à 20 heures, les employeurs à encourager les membres du personnel à travailler à domicile et les résidents à s’abstenir de sortir pour toutes les tâches sauf les plus essentielles, également après 20 heures. , les musées, cinémas, gymnases et magasins resteront ouverts.