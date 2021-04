Le Japon a annoncé vendredi un nouvel état d’urgence viral à Tokyo et dans trois autres régions, alors que le pays se bat contre une flambée d’infections trois mois seulement avant la olympique cérémonie d’ouverture. L’épidémie de virus dans le pays reste beaucoup plus faible que dans de nombreux pays, mais une récente augmentation des cas inquiète les responsables et les professionnels de la santé, alors même que le gouvernement et les organisateurs olympiques insistent sur le fait que les Jeux de cet été se dérouleront. «Aujourd’hui, nous avons décidé de déclarer l’état d’urgence dans les préfectures de Tokyo, Kyoto, Osaka et Hyogo», a annoncé le Premier ministre Yoshihide Suga, citant la montée des infections impliquant de nouvelles variantes de virus. La mesure se déroulera du 25 avril au 11 mai. Le ministre de la riposte au virus, Yasutoshi Nishimura, avait mis en garde plus tôt contre un «fort sentiment de crise», affirmant que les restrictions actuelles n’étaient pas suffisantes.

Les mesures seront plus dures que le dernier état d’urgence du Japon, imposé dans certaines parties du pays à partir de janvier, mais encore loin des dures verrouillages observés dans certaines régions du monde.

Les autorités veulent que les bars et les restaurants arrêtent de vendre de l’alcool ou ferment et ferment les grands établissements commerciaux comme les centres commerciaux.

La mesure coïncidera avec les vacances de la Golden Week, qui est la période de voyage la plus chargée de l’année au Japon, et pourrait impliquer la suppression de certains services de train et de bus pour décourager les déplacements.

Les spectateurs seront également exclus des événements sportifs, qui peuvent se poursuivre à huis clos, et le travail à distance sera encouragé.

Bien que les mesures commencent à partir de dimanche, le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, a exhorté les habitants à commencer à prendre des précautions immédiatement, notamment en évitant de boire dans la rue après la fermeture anticipée des bars et des restaurants.

Elle a même exhorté les entreprises à éteindre leurs lumières le soir pour encourager les gens à rester à l’écart.

«Après 20h00, nous demandons que la signalisation lumineuse dans les rues, les enseignes au néon et l’éclairage soient désactivés», a-t-elle déclaré.

«Il fera sombre la nuit, avec seulement les lampadaires allumés», a-t-elle ajouté, pour «freiner le flux de personnes».

LE JAPON « PAS SÛR »: LES PLONGEURS D’AUSTRALIE

Le Japon a eu un certain succès dans la lutte contre le coronavirus, avec moins de 10000 décès malgré le fait qu’il n’ait jamais imposé de mesures de verrouillage strictes.

Mais les cas ont augmenté pendant l’hiver et ont rebondi depuis la levée du précédent état d’urgence en mars.

Vendredi, Tokyo a enregistré 759 cas, tandis qu’Osaka a enregistré 1162 nouvelles infections, en légère baisse par rapport aux chiffres records plus tôt dans la semaine.

Les autorités d’Osaka ont déclaré que les établissements de santé y étaient déjà débordés et que les lits pour les patients gravement malades étaient à court.

Les officiels insistent sur le fait que la situation n’affectera pas les préparatifs des Jeux, le chef de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, ayant déclaré aux journalistes vendredi: «nous ne pensons pas à l’annulation».

«Nous réfléchissons à la façon dont nous pouvons nous préparer d’une manière qui donne la priorité à la sécurité et donne aux gens le sentiment qu’elle peut être détenue en toute sécurité, et leur donne envie qu’elle soit tenue.»

Mais la flambée des infections perturbe déjà tout, du relais de la flamme olympique – qui a été forcé de quitter la voie publique dans plusieurs régions – aux épreuves de test et aux qualifications.

L’équipe australienne de plongeon s’est retirée vendredi de la Coupe du monde de plongeon prévue du 1er au 6 mai à Tokyo, affirmant qu’il n’était «pas sûr» de se rendre au Japon.

Pendant ce temps, le programme de vaccination du Japon avance lentement, avec un peu plus de 1,5 million de personnes ayant reçu un premier vaccin et seulement environ 827 000 entièrement vaccinées.

Le public japonais reste opposé à la tenue des Jeux cette année, favorisant un nouveau report ou une annulation pure et simple.

« Je suis pour (les Jeux Olympiques) dans le sens où nous devons maintenir l’économie en marche », a déclaré à l’AFP Koji Yokoi, 48 ans, à Tokyo.

«Mais quand je vois des personnes âgées hospitalisées à la télévision, je me dis: » Ce n’est pas possible « . »

