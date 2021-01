Le Japon déclare l’état d’urgence pour Tokyo et paie le prix de la complaisance à l’égard du coronavirus

« Cette maladie infectieuse mondiale a dépassé notre imagination et ce sera un combat difficile », a déclaré Suga lors d’une conférence de presse. Pour surmonter la situation, a-t-il ajouté, « nous devons demander aux gens d’avoir des modes de vie limités ».

Les mesures consistent à demander aux restaurants et aux bars de fermer tôt, à demander aux résidents de s’abstenir de sorties non urgentes et à limiter le nombre de participants aux événements sportifs et autres à 5000 personnes, au moins à 7 février.

Mais les experts médicaux craignent déjà que les mesures soient trop peu et trop tardives pour contenir le virus rapidement – ce qui signifie qu’elles devraient rester en place pendant plus long. Ajoutant à l’inquiétude, c’est que les Jeux olympiques s’ouvriront à Tokyo dans moins de 200 jours.

Les cas et les décès de coronavirus au Japon sont beaucoup plus faibles qu’aux États-Unis ou en Europe, mais une augmentation des cas depuis novembre se profile submerger les services de santé. Le pays comptait un peu plus de 6000 nouveaux cas mercredi, un record, avec un bilan cumulatif de plus de 3600 morts.

L’ironie est que le public japonais s’est comporté de manière responsable au début de la pandémie, avec l’utilisation de masques généralisée et le contact social considérablement réduit sans la menace de sanctions juridiques. Les scientifiques japonais ont également été à l’avant-garde de l’identification et de l’alerte des situations à haut risque, soulignant la nécessité d’éviter les zones surpeuplées et mal ventilées.

Mais le gouvernement était réticent à prendre des mesures qui nuiraient à l’économie.

Une urgence nationale en avril et en mai a supprimé les infections mais ne les a pas éliminées, et lorsque le gouvernement s’est tourné vers la mise en œuvre d’un programme de subventions à grande échelle pour stimuler le tourisme intérieur et les restaurants, le virus a réapparu.

En novembre, il était clair que les subventions de voyage aidaient à propager le virus à travers le pays, mais les responsables se sont opposés aux appels d’experts médicaux et du grand public pour mettre fin au programme – jusqu’à un revirement brutal fin décembre.

Les efforts du gouvernement pour éviter un verrouillage total ont peut-être réduit la douleur à court terme, mais prolongé la douleur. Beaucoup ici regardent les voisins du Japon, de Taïwan à la Corée du Sud, au Vietnam et à la Thaïlande, et voient des gouvernements qui ont montré plus de détermination pour maîtriser le virus et en ont bénéficié économiquement et avec un nombre de morts inférieur.

Suga, qui a pris ses fonctions en septembre, a plongé dans son popularité comme il semblait hésiter face à une crise qui se déroulait.

« La réponse du gouvernement a été lente et tiède », a déclaré Asahi Shimbun. un éditorial cette semaine. « Il ne fait aucun doute que l’approche » attendre et espérer le meilleur « des gouvernements centraux et locaux a contribué à créer la situation sombre actuelle. »

Dans le même temps, il y avait un sentiment de complaisance que le Japon pourrait éviter le pire du virus.

Mais porter des masques à l’extérieur tout en étant enlevé dans des bars et restaurants surpeuplés ne fonctionnerait jamais. Suga admet maintenant que manger au restaurant est devenu une source majeure de transmission de virus.

«Les gens agissaient très bien et ils ont fait ce qu’ils pouvaient lors des première et deuxième vagues pour faire face à la situation», a déclaré Kenji Shibuya, directeur de l’Institut pour la santé de la population du King’s College de Londres. « Mais maintenant, à cause de ce manque de stratégie et de leadership – et de messages confus – je pense que les gens sont un peu confus. »

En vertu des nouvelles règles, les restaurants de la région du Grand Tokyo, épicentre de la dernière vague de virus, ont été invités à fermer à 20 heures et à cesser de servir de l’alcool à 19 heures. Les entreprises sont à nouveau invitées à encourager le travail à domicile, ce que le gouvernement espère. réduire de 70 pour cent le nombre d’employés dans les bureaux.

Les écoles restent ouvertes, mais avec des précautions plus strictes pour limiter la transmission du virus.

Pour améliorer la conformité, Suga dit que le gouvernement le poursuit Réviser législation qui combine l’indemnisation des entreprises qui se conforment aux directives sur les virus et des sanctions financières pour les entreprises qui ne le font pas.

Mais il n’est pas clair si les mesures suffiront à calmer un public épuisé par la pandémie.

« Le pire est de faire semblant d’agir en déclarant une urgence diluée », a déclaré Kentaro Iwata, un expert en maladies infectieuses à l’Université de Kobe. tweeté cette semaine.