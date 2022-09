Le Japon déclare la « guerre » aux technologies obsolètes, y compris les disquettes | Actualités scientifiques et techniques

Un ministre japonais a déclaré la “guerre” aux technologies démodées, y compris l’humble disquette, dans le but déterminé d’entraîner le gouvernement dans l’ère numérique.

Près de 2 000 procédures gouvernementales reposent encore sur le monde des affaires en utilisant les périphériques de stockage désormais obsolètes.

Le ministre des Affaires numériques, Taro Kono, a déclaré que les réglementations existantes seraient mises à jour pour permettre aux gens d’utiliser les services en ligne.

Il espère également éliminer l’utilisation de technologies obsolètes telles que le CD et les MiniDiscs.

“Nous allons rapidement revoir ces pratiques”, a déclaré M. Kono lors d’une conférence de presse à Tokyo mardi.

Le ministre a déclaré que le Premier ministre Fumio Kishida avait offert son plein soutien, selon des informations au Japon.

“Où achète-t-on même une disquette de nos jours ?” a plaisanté M. Kono.

Il a également juré de se débarrasser du télécopieur lors de son discours.

Plus tard, il a tweeté : “Il y a environ 1 900 procédures gouvernementales qui exigent [the] communauté d’affaires à utiliser des disques, c’est-à-dire des disquettes, des CD, des MD, pour soumettre des demandes et d’autres formulaires.

“(L’)agence numérique doit modifier ces réglementations afin que vous puissiez utiliser en ligne.”

Un comité a trouvé environ 1 900 clauses législatives, gouvernementales et ministérielles stipulant que des dispositifs de stockage spécifiques, y compris des disquettes, sont utilisés pour faire des applications administratives et conserver des données, rapporte le Japan Times.

Le gouvernement envisage de supprimer cette exigence pour réduire la bureaucratie.

Toute opposition de ministres ou d’agences serait « repoussée », a déclaré M. Kono.

Image:

Le ministre japonais des Affaires numériques Taro Kono Photo: AP



Le géant japonais de la technologie Sony a arrêté la production de disquettes après 30 ans en 2011.

Mais leur héritage se poursuit, l’appareil de forme carrée étant encore couramment utilisé comme “icône de sauvegarde”.

Il y a à peine six ans, il a été révélé un système utilisé pour contrôler certains des missiles balistiques et des bombardiers nucléaires américains a été exécuté à partir d’un ordinateur vieux de 40 ans utilisant des disquettes.

Une mise à niveau vers une alternative numérique sécurisée devait être achevée en 2017 pour “répondre à des préoccupations obsolètes”, a déclaré une porte-parole du Pentagone.

“Le système reste utilisé car, en bref, il fonctionne toujours”, a déclaré le lieutenant-colonel Valerie Henderson.

Entre-temps, des œuvres d’art originales d’Andy Warhol ont été trouvées sur des disquettes en 2014 après avoir été perdu pendant trois décennies.