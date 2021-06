Le Japon décidera bientôt des spectateurs nationaux aux Jeux olympiques

Le Japon décidera ce mois-ci d’autoriser ou non les spectateurs nationaux aux Jeux olympiques de Tokyo, a déclaré mercredi le porte-parole en chef du gouvernement, à la suite de reportages dans les médias, une proposition d’autoriser jusqu’à 10 000 personnes lors d’événements était à l’étude.

Le dernier appel sera effectué en tenant compte des conditions d’infection par le coronavirus et de la prévalence des variantes virales, a déclaré le secrétaire en chef du Cabinet Katsunobu Kato aux journalistes interrogés sur les rapports.

Le Japon prévoit d’aller de l’avant sur une proposition qui autorisera jusqu’à 10 000 spectateurs ou 50 % de la capacité d’un site, selon la plus petite des deux, lors d’événements pendant les Jeux, a déclaré Kyodo News mardi soir, citant des sources gouvernementales.

Le réseau de télévision TV Asahi a rapporté que l’administration du Premier ministre Yoshihide Suga examinait des options telles que de plafonner le nombre de spectateurs nationaux à 5 000 ou 10 000.

Les spectateurs étrangers sont déjà interdits des Jeux olympiques à partir du 23 juillet dans le cadre des mesures prévues pour réaliser ce que le gouvernement japonais et les responsables olympiques promettent d’être des Jeux « sûrs et sécurisés ».

Le principal conseiller médical du gouvernement, Shigeru Omi, tiendra une conférence de presse sur les contre-mesures contre les coronavirus mercredi à 08h50 GMT, a annoncé le Cabinet Office.

Omi a été franc https://www.reuters.com/lifestyle/sports/japan-medical-adviser-says-hosting-olympics-not-normal-current-pandemic-state-2021-06-02 au cours des dernières semaines au sujet du risques de tenir les Jeux pendant une pandémie et a déclaré que les conseils de lui et d’autres experts ne se rendaient pas au Comité international olympique.

Le CIO a tenté d’apaiser ces inquiétudes en affirmant que la plupart des athlètes et des médias venant à Tokyo seront vaccinés et que les soi-disant manuels régissant l’hygiène, les mouvements et les tests des participants atténueront davantage les risques d’infection.

Les Jeux olympiques ont déjà été reportés d’un an en raison des inquiétudes quant à la façon dont les organisateurs peuvent assurer la sécurité des bénévoles, des athlètes, des officiels et du public japonais lorsqu’ils commenceront le 23 juillet après une quatrième vague d’infections.

Tokyo, Osaka et huit autres préfectures restent sous état d’urgence qui devrait prendre fin le 20 juin.

Le gouverneur d’Osaka, Hirofumi Yoshimura, a déclaré mercredi qu’il était contre la levée de la déclaration d’urgence « trop ​​facilement », ajoutant qu’il demanderait des mesures de quasi-urgence pour éviter un rebond de l’infection.

La lenteur de la campagne de vaccination au Japon commence à prendre de l’ampleur ces derniers temps, et les sondages récents ont montré que les Jeux se poursuivraient.

La ville de Hofu, dans la préfecture de Yamaguchi, dans le sud-ouest, vaccine les lycéens, loin devant le reste du pays, avant qu’ils ne se portent volontaires pour aider à l’entraînement pré-Jeux de l’équipe nationale de volley-ball de Serbie, a rapporté la NHK.

