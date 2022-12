Le Japon décide d’acheter des missiles Tomahawk dans un virage sans précédent vers des armes offensives

Commentez cette histoire Commentaire

TOKYO – Alarmé par l’augmentation des menaces à la sécurité et le risque de guerre dans l’Indo-Pacifique, le Japon cherchera à acheter des centaines de missiles de croisière Tomahawk de fabrication américaine dans le cadre d’un renforcement majeur de la défense sans précédent dans la période d’après-guerre, ont déclaré des responsables japonais et américains. L’achat de missiles renforcerait la capacité de frappe à longue portée du Japon et marquerait une rupture étonnante avec une longue tradition d’évitement des armes offensives. Et cela renforcerait la dissuasion conventionnelle du Japon alors que la Chine entreprend une modernisation militaire radicale et que la Corée du Nord avance avec son programme nucléaire.

Le Japon ira de l’avant avec la décision Tomahawk dans le cadre du déploiement de ses nouvelles stratégies de sécurité nationale et de défense ce mois-ci, parallèlement à une augmentation importante du budget de la défense du Japon – jusqu’à la référence de l’OTAN de 2% du produit intérieur brut, ce qui ferait c’est le troisième plus grand au monde. Ensemble, ces étapes signalent que le Japon s’apprête à se débarrasser de ses contraintes pacifistes de longue date.

L’invasion de la Russie incite le Japon à une politique étrangère plus affirmée

« Le Japon voulait limiter ses dépenses de défense et essayer de ne pas acquérir une capacité de seconde frappe. Mais la situation qui nous entoure ne nous permet pas de le faire », a déclaré Ichiro Fujisaki, ancien ambassadeur du Japon aux États-Unis. “Beaucoup de gens pensaient [war] était un problème du XXe siècle, mais nous le voyons à nouveau maintenant.

L’acquisition de missiles et l’augmentation du budget de la défense bénéficient du soutien de l’administration Biden, qui considère le Japon comme un partenaire essentiel dans le Pacifique occidental. Les responsables voient une alliance approfondie avec le Japon dans le cadre d’une stratégie plus large de coopération régionale pour renforcer la sécurité, y compris un accord impliquant les États-Unis et la Grande-Bretagne aidant l’Australie à développer des sous-marins à propulsion nucléaire, et les États-Unis levant les limites sur la construction de missiles balistiques par la Corée du Sud.

“Les États-Unis ne se contentent pas de prendre des mesures unilatérales, mais cherchent à responsabiliser leurs alliés et partenaires d’une manière profondément significative et à amplifier nos capacités dans la région”, a déclaré un responsable américain qui, comme plusieurs autres personnes interrogées, a parlé à condition de l’anonymat pour discuter de plans qui ne sont pas encore publics.

La décision d’acheter des centaines de Tomahawks – 400 à 500 selon certains comptes – avertira la Chine et la Corée du Nord que le Japon est sérieux au sujet de l’autodéfense et que l’alliance bilatérale – sans doute la plus importante militairement de la région – se renforce face aux menaces de Pékin et de Pyongyang, ont déclaré des responsables.

“L’introduction de ce système symbolisera un changement positif majeur concernant les capacités de contre-attaque”, a déclaré un responsable japonais. Les missiles Tomahawk, d’une portée de plus de 1 000 milles, mettraient à portée de main des cibles militaires en Chine continentale.

Alors que le Japon s’est progressivement éloigné des politiques axées sur l’autodéfense – une réinterprétation de sa constitution en 2014 autorisait une action militaire en cas d’attaque d’un allié – le changement avait été progressif.

Les principales nations asiatiques se joignent à la réaction mondiale contre la Russie, avec un œil sur la Chine

L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février a été “absolument” un facteur essentiel dans la création du climat politique qui a permis au Parti libéral-démocrate au pouvoir de faire passer un programme de sécurité nationale solide sur le sentiment public antimilitariste, a déclaré un deuxième responsable japonais.

Les sondages montrent qu’après l’Ukraine, le soutien public à ce que le gouvernement japonais appelle la capacité de « contre-attaque » a clairement augmenté, passant de 37 % en juillet 2020 à plus de 60 % en juin.

Pour les Japonais, la guerre en Ukraine a rendu une invasion chinoise de Taiwan beaucoup plus possible, approfondissant les inquiétudes du public quant à la préparation militaire du Japon en cas de conflit régional.

En août, après la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi (D-Californie) à Taipei, un Pékin indigné a mené des exercices militaires agressifs près de Taïwan, notamment le lancement d’un missile balistique qui a atterri dans la zone économique exclusive du Japon. Et au cours de l’année écoulée, la Corée du Nord a testé un nombre sans précédent de missiles balistiques alors qu’elle poursuit son programme d’armes nucléaires, en envoyant même un au-dessus du Japon.

“Cela représente une évolution significative dans la réflexion stratégique du Japon”, a déclaré Jeffrey Hornung, expert en sécurité et politique étrangère japonaises à la Rand Corp, basée à Washington. “Le comportement de la Chine au cours des 10 dernières années a vraiment mis le Japon sur une trajectoire de réflexion plus sérieusement à sa défense.

Le Premier ministre Fumio Kishida a poussé un programme de politique étrangère plus affirmé depuis février. À la fin du mois dernier, il a pris la décision extraordinaire de déclarer qu’il souhaitait porter le budget de la défense à 2% du PIB d’ici 2027 – une décision longtemps considérée comme controversée et invraisemblable. S’il réussit, le Japon aurait probablement dans cinq ans le troisième budget de défense au monde après les États-Unis et la Chine.

Le Japon considère les missiles Tomahawk comme une arme « bouche-trou » qui pourrait être livrée d’ici cinq ans environ, car il travaille à étendre la portée de ses propres missiles de croisière de type 12 pour avoir une capacité similaire à attaquer des cibles militaires sur terre à distance. Mais ce projet est susceptible d’être un effort de 10 ans, ont déclaré les experts.

Le Japon prévoit de reconfigurer les systèmes de lancement vertical existants sur ses destroyers pour accueillir les Tomahawks, ont déclaré des responsables. Les Tomahawks étaient un premier choix parce qu’ils sont «des incendies à longue portée éprouvés», a déclaré le premier responsable japonais.

Au Japon et dans toute l’Asie, un déferlement de soutien à l’Ukraine

Les missiles d’attaque terrestre Tomahawk, ou TLAM, sont construit par Raytheon. Ils ont notamment été utilisés lors de la guerre du golfe Persique de 1991, démontrant que des cibles pouvaient être atteintes à longue distance avec précision. Ils donneraient au Japon la capacité de frapper des bases sur le sol chinois ou nord-coréen, contrairement à sa gamme actuelle de missiles, qui sont destinés aux envahisseurs plus proches du territoire japonais.

Posséder des Tomahawks “ajouterait beaucoup” à la dissuasion conventionnelle du Japon, a déclaré l’ancien chef du Commandement indo-pacifique américain, l’amiral à la retraite Phil Davidson. “Vous devez avoir une capacité offensive”, a déclaré Davidson, qui a pris sa retraite l’an dernier. “Vous ne pouvez pas gagner la Coupe du monde sans marquer un but. Vous ne pouvez pas simplement jouer en défense tout le temps. Si vous voulez avoir une capacité de dissuasion, votre adversaire doit sentir qu’il est en danger.

Les avantages profiteraient également aux partenaires de la région, a déclaré Christopher B. Johnstone, président du Japon au Centre d’études stratégiques et internationales : « Un Japon capable de riposter par lui-même apporterait une contribution significative à la dissuasion en Orient. Asie.”

Le Japon et les États-Unis coopèrent déjà étroitement dans le domaine de la technologie militaire, ont noté d’anciens responsables. Les Japonais pilotent l’avion de chasse F-35 et utilisent le système de défense antimissile Aegis, tous deux construits par l’entrepreneur américain Lockheed Martin. Ils organisent des exercices conjoints de défense antimissile balistique en mer, dont un réussi le mois dernier au large d’Hawaï.

En route vers la guerre : les États-Unis ont eu du mal à convaincre leurs alliés et Zelensky du risque d’invasion

Les responsables japonais affirment que cette décision renforcerait également la confiance des États-Unis dans la volonté et la capacité du Japon à assumer son fardeau de défense.

“Nous soutenons notre intention avec le budget et la stratégie de sécurité”, a déclaré le deuxième responsable japonais. « Et cela devrait renforcer la confiance des États-Unis dans les capacités japonaises. Ce genre de confiance est important pour l’alliance.

À ce jour, seule la Grande-Bretagne a vendu les Tomahawks, a noté Hornung, de Rand. Les États-Unis vendant au Japon “envoient le message que vous faites partie de notre premier groupe de pays vraiment dignes de confiance en tant qu’alliés”, a-t-il déclaré.

La Chine s’est hérissée du changement du Japon. Lors d’un briefing ce mois-ci, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a qualifié les plans du Japon de développement “très dangereux”.

“Le Japon doit sérieusement réfléchir à son histoire d’agression, respecter les préoccupations de sécurité de ses voisins asiatiques, agir avec prudence dans le domaine de la sécurité militaire et faire davantage de choses propices à la paix et à la stabilité régionales”, a déclaré Mao.

En mai, le conseiller à la sécurité nationale du Japon, Takeo Akiba, a rencontré à Washington son homologue de la Maison Blanche, Jake Sullivan, et a évoqué l’idée d’acheter des Tomahawks, selon des sources proches du dossier. Sullivan, ont-ils dit, était réceptif.

“Nous allons commencer un processus pour l’examiner”, a-t-il déclaré à Akiba, selon les gens. “Et nous resterons en contact avec vous.”

Tokyo n’a pas encore fait de demande officielle pour acheter les armes, ont indiqué des responsables.

Le gouvernement est toujours sensible au sentiment intérieur anti-guerre et définit résolument les armes en termes d’autodéfense. “C’est défensif-offensif – pas offensif-offensif”, a déclaré le deuxième officiel. “Nous le considérons toujours comme défensif.”

Mais, a concédé le responsable, “cette [move] est assez extraordinaire. Le Tomahawk est très important.

Le Japon a été le premier pays asiatique à se joindre à l’Occident pour imposer des sanctions à la Russie suite à son invasion, ce qui a conduit la Russie à le qualifier de pays “hostile” et à accroître son activité militaire dans les environs.

Les responsables à Tokyo ont vu comment le soutien de l’OTAN à Kiev a augmenté après qu’il a démontré une volonté de se battre face à de longues chances, a déclaré Johnstone, jusqu’en juin directeur de la Maison Blanche pour l’Asie de l’Est : “Ils ont conclu la meilleure façon de s’assurer que les États-Unis et les autres sont dans leur coin en cas de crise était de montrer qu’ils avaient investi dans leur propre défense et qu’ils étaient prêts à se battre. C’est la leçon centrale de la guerre d’Ukraine pour le Japon.

En effet, le Japon est sur le point de prendre un tournant remarquable dans sa posture de défense à bien des égards, au-delà du nouveau matériel et de l’augmentation des dépenses. Ce mois-ci, le ministère de la Défense devrait également annoncer une augmentation de son équipe de cybersécurité à 20 000 d’ici 2027, contre 800 actuellement, dotant le gouvernement de personnel pour combler les lacunes majeures dans ses capacités de cybersécurité.

Le Japon envisage également de faciliter l’utilisation des ports et aéroports civils par les Forces d’autodéfense en temps de paix, ce qui reflète davantage ses préoccupations concernant la préparation en cas de conflit.