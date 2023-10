Le Japon critique la Russie pour avoir interdit ses produits de la mer suite au rejet des eaux usées traitées de Fukushima

Il y a près de deux mois, le Japon a commencé à rejeter dans l’océan des eaux usées radioactives traitées provenant de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, détruite par le tsunami.

La Chine a immédiatement interdit tous les fruits de mer du Japon en réponse au rejet des eaux usées de Fukushima.

La Russie prévoit également d’imposer lundi une interdiction sur les importations japonaises, ce qui portera encore davantage préjudice aux producteurs et exportateurs de produits de la mer du Japon.

Le Japon a critiqué l’annonce de la Russie selon laquelle elle se joindrait à la Chine pour interdire les importations de fruits de mer japonais en réponse au rejet d’eaux usées radioactives traitées provenant de la centrale nucléaire détruite de Fukushima.

La Russie a annoncé lundi qu’elle commencerait à appliquer des restrictions à l’importation de fruits de mer japonais, près de deux mois après que la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, détruite par le tsunami, a commencé à rejeter dans l’océan des eaux usées radioactives traitées et diluées.

Les rejets d’eaux usées, qui devraient se poursuivre pendant des décennies, ont suscité une vive opposition de la part des groupes de pêcheurs et des pays voisins, dont la Corée du Sud, où des centaines de personnes ont manifesté. La Chine a immédiatement interdit toutes les importations de produits de la mer japonais dès le début de leur commercialisation en août, ce qui a gravement nui aux producteurs et exportateurs de produits de la mer japonais.

LE JAPON S’ENGAGE À SOUTENIR LA PÊCHE PENDANT LES DÉCENNIES DE PROCESSUS DE LIBÉRATION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES DE FUKUSHIMA

Le ministère japonais des Affaires étrangères a déclaré que ses hauts responsables avaient informé l’ambassade de Russie à Tokyo que le Japon avait fourni des explications transparentes et scientifiques sur la sécurité des rejets d’eau traitée de l’usine de Fukushima et des fruits de mer japonais. Le ministère a également déclaré que la partie japonaise avait répondu « sincèrement et poliment » à la demande brusque de dialogue de la Russie la semaine dernière sur cette question en soumettant des documents.

Le ministère a qualifié les restrictions de Moscou d’« injustes » et a déclaré qu’elles allaient à l’encontre de la tendance mondiale vers l’assouplissement ou la levée des restrictions à l’importation de produits alimentaires japonais.

« La décision de la partie russe est extrêmement regrettable et nous exigeons fermement son retrait », a déclaré le ministère. « Le Japon continue de rechercher des actions fondées sur la science. »

Le premier rejet d’eaux usées de l’usine a commencé le 24 août et s’est terminé le 11 septembre. Au cours de ce rejet, TEPCO a déclaré avoir déversé 7 800 tonnes d’eau traitée provenant de 10 réservoirs. Lors du deuxième rejet qui a débuté le 5 octobre, TEPCO prévoit de rejeter 7 800 tonnes supplémentaires d’eau traitée dans l’océan Pacifique sur 17 jours.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a examiné la sécurité du rejet d’eaux usées et a conclu que s’il était effectué comme prévu, il aurait un impact négligeable sur l’environnement, la vie marine et la santé humaine.

LES EAUX USÉES DE FUKUSHIMA ONT ÉTÉ LIBÉRÉES, MAIS D’AUTRES DÉFIS, COMME L’ÉLIMINATION DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE FONDU, RESTE

Une équipe d’experts de l’AIEA de Chine, de Corée du Sud et du Canada devrait procéder cette semaine à un échantillonnage de l’eau de mer et de la vie marine à l’intérieur et à proximité de la centrale.

Le gouvernement japonais a mis en place un fonds de secours pour aider à trouver de nouveaux marchés et réduire l’impact de l’interdiction chinoise des produits de la mer. Les mesures comprennent également l’achat temporaire, la congélation et le stockage des fruits de mer et la promotion de la vente de fruits de mer à domicile.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

TEPCO et le gouvernement affirment que le déversement de l’eau dans la mer est inévitable car les réservoirs atteindront leur capacité maximale au début de l’année prochaine et l’espace de l’usine sera nécessaire pour son déclassement, qui devrait prendre des décennies.

Ils affirment que l’eau est traitée pour réduire les matières radioactives à des niveaux sûrs, puis diluée avec de l’eau de mer des centaines de fois pour la rendre beaucoup plus sûre que les normes internationales.