Le Japon crée un concours pour inciter les jeunes adultes à boire plus d’alcool

Les responsables japonais, inquiets de l’évolution démographique et d’une forte baisse du péché recettes fiscales, ont trouvé une solution inhabituelle à leurs problèmes fiscaux : encourager les jeunes à boire davantage. “Saké Viva !” – un concours organisé par l’agence nationale des impôts – appelle les personnes âgées de 20 à 39 ans à proposer des «plans d’affaires» pour aider à relancer la culture de la consommation d’alcool au Japon, longtemps une partie intégrante de la vie d’entreprise dans la nation d’Asie de l’Est.

La pandémie de coronavirus a exacerbé une baisse de plusieurs décennies de la consommation d’alcool au Japon, les résidents mangeant et buvant beaucoup moins que d’habitude. Bien que le Japon ne soit jamais entré dans un verrouillage complet, l’état d’urgence a été déclaré à Tokyo, avec des mesures telles que la fermeture anticipée des restaurants et des bars. À un moment de la pandémie, la vente d’alcool dans les restaurants a été interdite, tandis qu’à d’autres moments, elle a été limitée à certaines heures de la journée. Alors que les gens buvaient plus à la maison, les niveaux globaux de consommation d’alcool étaient inférieurs à la normale.

Les recettes de la taxe sur les alcools au cours de l’exercice 2020 étaient d’environ 8,4 milliards de dollars, une chute de plus de 813 millions de dollars par rapport à l’année précédente, selon les données du gouvernement. Il s’agit de la plus forte baisse en trois décennies – et une cause d’inquiétude pour un gouvernement confronté à de vastes défis budgétaires.

En 2020, la consommation d’alcool au Japon avait diminué d’environ un tiers par rapport à la moyenne annuelle de 26½ gallons par personne au milieu des années 1990, selon l’agence fiscale japonaise. Pendant ce temps, les ventes de boissons non alcoolisées – qui ne sont pas soumises à une taxation similaire – ont augmenté ces dernières années, selon les chiffres de l’industrie.

Tout comme dans de nombreux endroits économiquement développés à travers le monde, les jeunes Japonais boivent moins que les générations plus âgées. Une enquête du ministère de la Santé de 2019 a révélé que 29,4 % des personnes dans la vingtaine ne buvaient pas du tout d’alcool, tandis que 26,5 % ont déclaré qu’elles buvaient rarement.

La poussée peu orthodoxe des bureaucrates pour “revitaliser l’industrie de l’alcool” a fait face à un contrecoup sur les réseaux sociaux. Aucun grand fabricant d’alcool japonais n’a publiquement indiqué son soutien.

« Les jeunes qui ne boivent pas sont une bonne chose. Pourquoi en faire des toxicomanes », a écrit un utilisateur sur Twitter, dans un message qui a attiré des centaines de likes. Un autre a écrit: “Tant qu’ils peuvent percevoir des impôts, je suppose que la santé des gens n’a pas d’importance.”

Le concours demande aux participants de proposer de nouvelles façons de stimuler les ventes d’alcool, notamment en utilisant l’intelligence artificielle et en exploitant le métaverse – l’univers virtuel qui mélange des aspects des technologies numériques telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Les inscriptions se clôturent le 9 septembre et les finalistes seront invités à un tournoi à Tokyo en novembre.

Il appelle également à « de nouveaux services et méthodes de promotion » pour stimuler la demande des jeunes et créer des produits qui tiennent compte des changements de mode de vie induits par la pandémie.

Le ministère de la Santé n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.