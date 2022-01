Le Japon contre la Corée du Sud décidera de la première place, le Vietnam jouera le Myanmar

Un thriller est en préparation au complexe sportif Shiv Chhatrapati de Pune lorsque le Japon et la République de Corée s’affronteront lors de leur dernier match du groupe C de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2022 jeudi. Les deux équipes entrent dans la sixième journée avec six points à leur actif après des victoires contre le Vietnam et le Myanmar. Le Japon est en avance sur la différence de buts et n’a qu’à éviter la défaite pour prendre la tête du groupe.

La République de Corée, cependant, fera tout son possible pour éliminer les doubles champions en titre avec l’entraîneur-chef Colin Bell après avoir travaillé sur les erreurs identifiées lors de la victoire contre le Myanmar lundi.

« Je pense que nous avons fait quelques erreurs directes en avançant », a déclaré Bell. a eu quelques situations où nos organisations étaient un peu en retrait, mais ont pu se rétablir assez rapidement, et le Myanmar n’a rien pu terminer.

« Pour le match contre le Japon, ils ont beaucoup plus de qualité et si nous leur donnons ce genre d’invitations, ils les accepteront. Notre transition vers la défense doit donc être beaucoup plus rapide. Lorsque nous attaquons, nous devons nous assurer de ne pas perdre notre structure défensive. »

Les deux équipes ont disputé un match nul et vierge lors de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2018, mais leur dernière rencontre a eu lieu lors du championnat EAFF E-1 2019, le Japon étant sorti vainqueur 1-0.

« Nous savons que le Japon est une équipe très forte, techniquement très bonne. Des joueurs de classe mondiale avec deux joueurs que je connais très bien en Bundesliga allemande, (Saki) Kumagai et (Mana) Iwabuchi.

« C’est un gros test pour nous, mais nous devons rivaliser avec les meilleurs pour voir jusqu’où nous sommes arrivés et ce que nous devons faire, dans une situation où nous voulons essayer de faire tout ce que nous pouvons. Si on réussit ça, ça nous place en bonne position en quart de finale parce qu’on a gagné le groupe. C’est un jeu sur lequel nous devons nous concentrer.

« Nous tirerons les leçons que nous avons tirées de notre propre jeu et des leçons du Japon. Ce sera un match passionnant. »

La République de Corée, cependant, devra deviner qui pourrait figurer dans le 11 de départ du Japon avec l’entraîneur-chef Futoshi Ikeda utilisant un total de 21 joueurs lors des deux derniers matches.

La profondeur du talent de l’équipe des champions en titre est incontestable, mais Ikeda veut régler un peu plus ses joueurs.

« Je suis content des trois points de ce match », a déclaré Ikeda après le match contre le Vietnam. « Cependant, nous avons fait beaucoup d’erreurs, nous devrons donc améliorer ces points pour le prochain match.

« Le prochain match contre la République de Corée sera certainement plus difficile que nos deux précédents. Je veux gérer la condition de nos joueurs pour qu’ils puissent jouer. »

VIETNAM contre MYANMAR

Le Vietnam et le Myanmar mettront tout en jeu lors de leur dernier match du groupe C jeudi alors qu’ils cherchent à avoir une chance de se qualifier pour les quarts de finale. Les deux meilleures équipes de chaque groupe, ainsi que les deux meilleures troisièmes équipes, participeront au prochain tour, ce qui promet un match passionnant lorsque les deux rivaux d’Asie du Sud-Est s’affronteront au stade DY Patil de Navi Mumbai.

Le Vietnam a un avantage marginal, ayant encaissé un but de moins, mais se méfiera d’une équipe du Myanmar qu’il connaît très bien.

Leur rencontre la plus récente a eu lieu lors du tour final des qualifications olympiques féminines en 2020, mais l’entraîneur-chef du Vietnam, Mai Duc Chung, pense que le Myanmar a le dessus cette fois-ci, car son équipe a été fortement touchée par le COVID-19.

« Nous continuerons à nous battre et à tout préparer pour le dernier match, c’est très important », a déclaré Mai.

« Je dirais cependant que le Myanmar a plus de chance que nous parce qu’il n’a pas été touché par le COVID, mais nous ferons tout de même de notre mieux pour obtenir les trois points. »

Les deux équipes ont opté pour une approche défensive contre le Japon et la République de Corée, mais Mai a fait allusion à un changement complet de style de jeu contre le Myanmar.

« Le Japon est l’une des équipes les mieux classées au monde et est très forte. Nos joueurs ont donc joué principalement en défense et n’ont eu que quelques occasions de marquer.

« Lorsqu’ils jouaient contre deux adversaires puissants, le Vietnam et le Myanmar devaient tous deux jouer défensivement, mais lorsque nous jouons notre dernier match, les deux équipes pourraient jouer un jeu offensif. Nous sommes à peu près au même niveau en Asie du Sud-Est, donc nous comprenons bien nos adversaires. »

Le Myanmar, quant à lui, a montré une amélioration significative depuis sa défaite 5-0 contre le Japon lors de la première mi-temps de la deuxième mi-temps de la République de Corée, mais une baisse de concentration les a amenés à concéder deux buts après la pause.

L’entraîneur-chef adjoint Bo Bo Aung a déclaré que son équipe ne manquera pas de confiance face à ses rivaux régionaux à Navi Mumbai.

« Nous avons travaillé sur nos erreurs du match contre le Japon, et l’entraîneur-chef a également donné des instructions », a déclaré Bo. « Notre performance n’était pas mauvaise, mais nous avons encaissé des buts lorsque notre concentration était faible.

« Il n’y a pas de pression. Nous avons déjà affronté les équipes les plus fortes, nous avons donc assez de confiance pour le match à venir. »

