Le Japon contrarié par la Russie à propos des Kouriles

Moscou a abandonné le programme mutuel sans visa impliquant les îles en réponse aux sanctions imposées par Tokyo

Le Japon a protesté contre le retrait de la Russie d’un accord bilatéral sur les voyages sans visa dans la partie sud des îles Kouriles pour les citoyens japonais. Le Premier ministre Fumio Kishida a appelé la décision “infondé et inacceptable”.

Lundi, le gouvernement russe a annulé l’accord avec le Japon sur les visites facilitées dans les îles pour les anciens résidents japonais, ainsi que le programme de voyage mutuel sans visa.

S’adressant aux journalistes mardi, le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi a également condamné cette décision, ajoutant que le Japon n’avait pas encore été informé par la Russie à ce sujet.

Le programme d’échange réciproque sans visa, mis en place dans les années 1990, a été conçu pour améliorer la compréhension mutuelle entre les deux pays.

L’initiative a permis à environ 10 000 habitants d’Iturup, Kunashir, Shikotan et de petites îles de se rendre au Japon, et à 20 000 Japonais de visiter les Kouriles. En 2017, Moscou et Tokyo ont lancé le premier vol charter vers l’archipel des Kouriles permettant aux citoyens japonais de visiter les tombes de leurs ancêtres.

Cette décision intervient alors que les tensions entre la Russie et le Japon sont vives à cause du conflit en Ukraine. Le président du Comité international de la Douma d’État russe, Leonid Slutsky, a attribué l’action du gouvernement au soutien du Japon aux sanctions occidentales. Lundi, il a déclaré que la mesure était en réponse à “la pression des sanctions illégales et le gouvernement japonais se joignant à la politique russophobe de l’Occident.”

Le Japon, ainsi que de nombreux pays occidentaux, ont imposé des sanctions à la Russie après le lancement de l’opération militaire en Ukraine fin février. Tokyo a gelé les avoirs des particuliers russes, interdit l’importation de certaines marchandises et commencé à éliminer progressivement les importations de charbon russe, qui représentent environ 11 % des besoins en charbon du pays. Il a également mis sur liste noire le Premier ministre Mikhail Mishustin, ainsi que des centaines de personnes de Russie, de Biélorussie et des républiques du Donbass.

En juin, la Russie a suspendu un accord de 1998 sur l’exploitation des ressources marines, qui permettait aux pêcheurs japonais de pêcher près des îles Kouriles. En mars, dans un contexte de détérioration des relations, la Russie a interrompu les négociations d’un traité de paix d’après-guerre avec le Japon et s’est retirée des activités économiques conjointes avec Tokyo sur les îles contestées. Les deux États n’ont jamais officiellement conclu de traité de paix après la Seconde Guerre mondiale, en raison du différend sur les quatre îles les plus méridionales de la chaîne des Kouriles, que le Japon appelle les Territoires du Nord.