Le Japon confirme la mort du créateur de Yu-Gi-Oh — RT Games & Culture

Kazuki Takahashi, l’artiste manga qui a créé “Yu-Gi-Oh!” et aidé à lancer l’une des plus grandes franchises de jeux de l’histoire du monde, est décédé. Son corps a été retrouvé mercredi par les garde-côtes japonais, flottant au large d’Okinawa. L’homme de 60 ans portait un équipement de plongée en apnée et semblait s’être noyé. Une enquête sur la cause du décès est en cours.

“Nous sommes choqués et attristés d’apprendre le décès soudain de M. Kazuki Takahashi”, le Yu-Gi-Oh officiel! Compte Twitter posté jeudi. “Nous sommes profondément reconnaissants pour le merveilleux ‘Yu-Gi-Oh!’ l’univers qu’il a créé, et nos pensées vont à ses amis et à sa famille en ces moments difficiles.

“Avec ses innombrables fans, nous nous engageons à poursuivre le ‘Yu-Gi-Oh!’ héritage avec tout l’amour et le soin qu’il mérite », a ajouté la société.

Plus tôt dans la journée, les garde-côtes japonais ont déclaré aux journalistes qu’ils avaient identifié le corps retrouvé mercredi flottant au large de la ville de Nago dans la préfecture d’Okinawa comme étant celui de Takahashi. Il voyageait seul et faisait de la plongée en apnée lorsqu’il est décédé de causes inconnues, a déclaré un porte-parole des garde-côtes.

Takahashi est né en octobre 1961 et a commencé comme dessinateur de manga en 1982. Il a lutté jusqu’en 1996, lorsqu’il a créé Yu-Gi-Oh! (“Roi des jeux”), un manga de bataille qui se déroulera jusqu’en 2004 dans le Weekly Shonen Jump.

Son idée originale était de présenter différentes façons pour les personnages de “combattre” en utilisant des jeux et des puzzles. Le protagoniste de la série, Yugi Mutou, acquiert les pouvoirs du roi des jeux en résolvant le puzzle du millénaire. Cependant, les épisodes mettant en vedette un jeu de cartes à collectionner – surnommé «Magic and Wizards», traduit plus tard par «Duel Monsters» – ont tellement gagné en popularité que Takahashi s’est plutôt engagé dans ce concept.

Je suis dévasté d'apprendre le décès de Kazuki Takahashi (l'auteur de Yu-Gi-Oh!) Il a été retrouvé au large de la ville de Nago, dans un équipement de plongée. J'adore YGO depuis tant d'années, Je ne peux même pas exprimer ce que je ressens avec des mots. Repose en paix, ton travail était vraiment inspirant

Le nom original du jeu était un hommage clair au jeu de cartes Wizards of the Coast “Magic: The Gathering”. En 1999, Konami avait lancé le Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à collectionner au Japon. Il a fait ses débuts aux États-Unis en 2002 et a ensuite été publié par Bandai. En 2009, il avait vendu plus de 22 milliards de cartes dans le monde et était reconnu par le livre Guinness des records comme le jeu de cartes à collectionner le plus vendu au monde, générant des milliards de revenus.

“Dans notre vie quotidienne, nous ne nous voyons jamais qu’en nous tenant devant un miroir. Mais même un miroir ne reflétera pas nos cœurs, “ Takahashi a écrit en avril 2004, dans la postface de la série manga. « Au cours de nos vies, nous touchons les gens, nous les voyons et interagissons avec eux ; et ce faisant, nous ressentons et pensons beaucoup de choses. Parfois, nous rendons les autres heureux, parfois nous les blessons, nous sympathisons et nous ne sommes pas d’accord. Au milieu de tout cela, nous apprenons que les pensées et les sentiments des gens ne sont pas à sens unique.

Takahashi était un fan de nombreux autres artistes de mangas et de bandes dessinées, échangeant de l’art avec le créateur de Hellboy, Mike Mignola. Il a également personnellement dessiné l’art d’un Yu-Gi-Oh! carte basée sur son chien de compagnie, un shiba inu nommé Taro.