Le Japon condamne à mort l’incendiaire de Kyoto Animation pour l’attaque de 2019

Il s’agit de l’incendie le plus meurtrier depuis celui d’un immeuble de bureaux à Tokyo, qui avait coûté la vie à 44 personnes en 2001 et avait choqué le Japon, où les violences de masse restent relativement rares.

L’homme, Shinji Aoba, a reconnu devant le tribunal l’année dernière avoir déclenché l’incendie, mais ses avocats ont fait valoir qu’il était mentalement instable et souffrait de délires lors de l’attaque. Il avait un trouble psychologique cela le rendait incapable de faire la distinction entre le bien et le mal, disaient-ils.

Lorsque le procès a débuté en septembre, Aoba a plaidé non coupable de cinq chefs d’accusation, dont meurtre, tentative de meurtre et incendie criminel.

Mais les procureurs ont déclaré que la gravité des crimes exigeait la peine la plus lourde possible.

“Il s’agit d’un cas d’incendie criminel et de meurtre de masse sans précédent, et le nombre de victimes est de loin le plus important dans l’histoire des procès pénaux japonais”, a déclaré l’accusation au tribunal du district de Kyoto à la fin du procès.

Les pompiers ont lutté pendant des heures contre l’incendie. Au final, 36 personnes sont mortes – dont de nombreux jeunes animateurs – et 32 ​​autres ont été grièvement brûlées et autres blessures.

Le studio Kyoto Animation a été fondé en 1981 et est l’un des plus importants producteurs d’anime du pays, un style d’art animé japonais qui présente souvent des graphismes éclatants et une narration fantastique. Ses titres notables incluent « Full Metal Panic ! », « K-On ! Et le son! Euphonium.”