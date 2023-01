Le Japon commente une alliance “encore plus forte” avec les États-Unis — RT World News

Le Premier ministre Fumio Kishida a déclaré que les nations œuvreraient pour un Indo-Pacifique “libre et ouvert”.

Le Japon cherche à renforcer ses liens militaires avec les États-Unis, a déclaré le Premier ministre du pays, Fumio Kishida, avant une visite à Washington. Sa déclaration est intervenue au milieu des tensions entre les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan et alors que la Corée du Nord accélère les essais de missiles.

“Nous montrerons au reste du monde une alliance nippo-américaine encore plus forte, qui est la clé de voûte de la sécurité et de la diplomatie japonaises”, a-t-il ajouté. Kishida a déclaré aux journalistes mercredi, cité par l’Associated Press. “Nous montrerons également notre coopération supplémentaire pour parvenir à un Indo-Pacifique libre et ouvert.”

Kishida rencontrera le président Joe Biden à Washington le 13 janvier.

Selon la Maison Blanche, les dirigeants discuteront des tensions avec la Chine et la Corée du Nord, ainsi que de l’opération militaire russe en Ukraine.

“Le président Biden réitèrera son plein soutien à la stratégie de sécurité nationale récemment publiée par le Japon, à sa présidence du G7 et à son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies”, a-t-il ajouté. La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré mardi dans un communiqué.















Tokyo a révisé sa stratégie de sécurité nationale, le principal document de planification militaire du pays, l’année dernière pour inclure “capacités de contre-attaque”. Kishida a fait valoir à l’époque que les défenses antimissiles existantes du Japon devaient être améliorées pour répondre “des menaces” venant de Corée du Nord et de Chine.

En décembre, le Japon a adopté un projet de budget de la défense record de 51 milliards de dollars pour l’exercice 2023. Le Parti libéral-démocrate au pouvoir a également promu l’idée de réviser la constitution pacifiste du Japon après la Seconde Guerre mondiale. Le document, adopté sous les auspices des États-Unis, interdit techniquement au pays d’utiliser la force ou de maintenir une armée permanente. Le Premier ministre de l’époque, Shinzo Abe, a déclaré en 2017 que Tokyo devrait améliorer le statut de ses forces d’autodéfense. “explicite.”

Les États-Unis comptent environ 55 000 militaires stationnés dans des bases à travers le Japon. Washington et Tokyo organisent également plusieurs exercices conjoints chaque année. En mars, le gouvernement japonais a approuvé un plan visant à dépenser 8,6 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir les installations militaires américaines dans le pays.