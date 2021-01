Le Japon commence le premier jour avec des mesures d’urgence pour contenir le virus

Il s’applique à Tokyo et aux trois préfectures environnantes de Saitama, Chiba et Kanagawa.

Suga a promis des révisions juridiques, notamment en autorisant des sanctions et d’autres mesures pour renforcer les demandes. Ils seront examinés au parlement plus tard ce mois-ci.

La déclaration devrait avoir un certain impact dans le Japon conformiste. Certaines entreprises se sont opposées au télétravail et l’état d’urgence peut aider les salariés à affirmer leur volonté de rester chez eux.

Mais une grande partie de la vie restera la même, avec des écoles ouvertes, des événements sportifs, des magasins et des cinémas, mais avec une distance sociale et des mesures de port de masque. On s’attend à ce que la foule s’amincisse la nuit.

La précédente urgence, déclarée en avril et mai, avait une portée et une zone plus larges, mais a eu un certain effet sur la limitation de la propagation du COVID-19.