Le Japon commence la campagne de vaccination contre le COVID-19 au milieu des inquiétudes olympiques

Le Japon a commencé mercredi à déployer des vaccins contre les coronavirus auprès des travailleurs de la santé, mais beaucoup se demandent si la campagne se déroulera assez rapidement avant les Jeux olympiques d’été prévus en juillet.

Le pays déploie des vaccins des mois après d’autres grandes économies, mais malgré l’augmentation des infections, le Japon a évité les infections et les taux de mortalité des pays occidentaux.

On craint que les pénuries de vaccins et les réticences quant aux effets secondaires au Japon ne puissent entraver les efforts pour accueillir les Jeux olympiques plus tard dans l’année.

Le déploiement tardif rendra impossible l’atteinte de la soi-disant «immunité collective» contre le virus avant le début des Jeux olympiques en juillet, selon les experts.

Les Jeux olympiques ont déjà été retardés d’un an et il y a des milliards de dollars en jeu si les jeux sont annulés.

Néanmoins, la population est plus hésitante quant à la perspective d’organiser les jeux.

Environ 80% des personnes interrogées lors de récentes enquêtes médiatiques soutiennent l’annulation ou le report supplémentaire des Jeux olympiques en raison des inquiétudes liées au virus.

Le Dr Kazuhiro Araki, président du Tokyo Medical Center, a été l’un des premiers Japonais à recevoir un coup mercredi.

« Cela n’a pas du tout fait mal et je me sens très soulagé », a-t-il déclaré aux journalistes alors qu’il était surveillé pour toute réaction allergique. « Nous bénéficions désormais d’une meilleure protection et j’espère que nous nous sentirons plus à l’aise lorsque nous fournissons des soins médicaux ».

Environ 40000 médecins et infirmières considérés comme un coronavirus vulnérable parce qu’ils traitent les patients COVID-19 faisaient partie du groupe recevant leur première dose mercredi et devaient recevoir leur deuxième dose à partir du 10 mars.

Le Japon n’a approuvé le vaccin Pfizer que dimanche, plusieurs semaines après le lancement du vaccin au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans les pays européens.

Le Japon a pris du retard car il a demandé à Pfizer de mener des essais cliniques avec des Japonais, en plus des essais déjà menés dans six autres pays. Les responsables japonais ont déclaré que cela était nécessaire pour répondre aux inquiétudes dans un pays avec une faible confiance en matière de vaccins.

« Je pense qu’il est plus important pour le gouvernement japonais de montrer au peuple japonais que nous avons fait tout notre possible pour prouver l’efficacité et l’innocuité du vaccin afin d’encourager le peuple japonais à prendre le vaccin », a déclaré le ministre japonais du vaccin Taro Kono.

« Donc à la fin de la journée, nous aurions peut-être commencé plus lentement mais nous pensons que ce sera plus efficace ».

Le premier lot du vaccin Pfizer couvrira le premier groupe de travailleurs médicaux. Le deuxième lot doit être livré la semaine prochaine.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré qu’il était déterminé à réaliser des Jeux olympiques sûrs et sécurisés comme « preuve de la victoire humaine contre la pandémie ».