Le Japon commence à déverser l’eau de Fukushima

Le plan, que Tokyo et l’ONU considèrent comme sûr, a été critiqué par certains pays de la région au milieu des inquiétudes de l’opinion publique.

Le Japon a commencé à évacuer l’eau du site de la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi, mettant en œuvre un plan qui a suscité un tollé dans la région. Certains de ses voisins ne sont pas convaincus que le rejet soit aussi sûr que le prétend Tokyo.

La décharge, qui a reçu le feu vert final du gouvernement japonais mercredi, a commencé jeudi à 13h03 heure locale (04h03 GMT), a rapporté l’exploitant de l’usine TEPCO. Le premier lot d’environ 7 800 mètres cubes doit être déversé dans l’océan Pacifique sur 17 jours. Trois autres sorties du même volume devraient suivre avant mars 2024.

Plus de 1,3 million de mètres cubes d’eau sont stockés sur place dans plus de 1 000 grands réservoirs. Le liquide a été utilisé pour refroidir les réacteurs nucléaires endommagés lors du séisme et du tsunami de mars 2011, empêchant ainsi leur fusion complète. Tokyo affirme que l’eau devrait être libérée après traitement, qui élimine la majeure partie de la contamination radioactive, pour démanteler la centrale électrique.

Le processus de traitement n’élimine pas le tritium, un isotope radioactif de l’hydrogène, mais le gouvernement japonais a indiqué que son niveau dans les eaux rejetées serait d’environ 190 becquerels par litre, bien en dessous de ce qui est considéré comme sûr par l’Organisation mondiale de la santé.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, a approuvé le mois dernier le plan japonais, affirmant que l’effet du tritium sur l’environnement serait « négligeable. »

Pourtant, des inquiétudes demeurent dans la région quant aux conséquences possibles. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a fustigé mardi la décision japonaise, la qualifiant de « extrêmement égoïste et irresponsable. »

Après que la libération ait été confirmée, Pékin a interdit les fruits de mer japonais pêchés dans et autour de la préfecture de Fukushima. Des restrictions à l’importation similaires étaient déjà en place en Corée du Sud. Séoul a déclaré qu’ils resteraient en vigueur, même s’il s’est porté garant de la sécurité de l’action japonaise.

Greenpeace accuse Tokyo de « pollution délibérée de l’océan Pacifique » et a rejeté l’affirmation selon laquelle l’eau devait être libérée pour être mise hors service. L’option de le conserver aurait été meilleure, a déclaré le groupe environnemental.