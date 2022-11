Le Japon cherche des capacités de missiles de contre-attaque: rapports

Selon des informations, les efforts du Japon pour renforcer sa défense contre les menaces croissantes dans la région sont actuellement en cours, notamment en envisageant d’acquérir des capacités de contre-attaque.

Stars and Stripes, un quotidien militaire, a rapporté qu’un porte-parole du ministère japonais de la Défense a confirmé qu’une réunion avait eu lieu entre le Parti libéral démocrate et le Komeito, un parti politique conservateur du pays.

Stars and Stripes a rapporté qu’un document détaillant l’acquisition de capacités de défense antimissile a été montré lors de la réunion.

“Il est envisagé dans les limites de la constitution et des lois internationales sur la base de la reconnaissance de si nous sommes suffisamment équipés pour protéger la vie des citoyens japonais”, a déclaré le porte-parole à Stars and Stripes. “Par conséquent, nous continuerons à maintenir une posture de sécurité exclusivement axée sur la défense.”

Les détails des capacités de contre-attaque n’ont pas été discutés car ils étaient encore à l’étude.

L’Associated Press a rapporté le 22 novembre qu’un panel mandaté par le gouvernement japonais a déclaré dans un rapport au Premier ministre Fumio Kishida qu’un renforcement drastique de la défense, y compris l’utilisation de frappes préventives, est “indispensable” pour contrer les menaces croissantes dans la région.

Kishida et son parti au pouvoir veulent doubler le budget actuel de la défense du Japon à 10 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, a déclaré l’AP, pour payer les dépenses militaires, renforcer l’industrie de l’armement et rechercher et développer des technologies innovantes.

Les menaces croissantes de la Russie et de la Corée du Nord, cette dernière continuant à lancer des missiles vers le Japon, ont poussé Kishida à s’engager à renforcer les capacités militaires du Japon.

“Le renforcement de la dissuasion est la priorité absolue du gouvernement et du parti au pouvoir”, a déclaré Kishida lors de sa rencontre avec les dirigeants du bloc au pouvoir après avoir reçu les recommandations du panel.

Selon l’AP, le parti de Kishida a renommé la frappe préventive en capacité de contre-frappe pour souligner que ce serait pour l’autodéfense.

Avec cette capacité, le Japon pourrait frapper et désactiver les missiles ennemis avant qu’ils ne soient lancés.