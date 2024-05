Le Japon bloque la vue sur le mont Fuji après la réaction des foules de touristes

Mardi peu avant 11 heures du matin, un petit groupe de constructeurs japonais a achevé sa mission : ériger une barrière de 2,5 m de haut pour ruiner une vue sur le monument naturel le plus remarquable du pays.

La vue du mont Fuji s’élevant au-dessus de la façade d’un magasin de proximité à Kawaguchiko était devenue virale ces derniers mois sur Instagram, TikTok et d’autres plateformes de médias sociaux. Des milliers de touristes s’étaient rassemblés sur une route étroite au pied de la montagne pour prendre des photos, incitant les autorités locales à tenter de gérer ce qu’elles considéraient comme un danger de circulation.

« Sur Facebook, Insta, tous ceux qui viennent au Japon connaissent cette photo, j’ai donc dû la prendre moi-même », a déclaré Cristina, une visiteuse du Panama arrivée à Kawaguchiko la veille de la levée de la barrière et qui a réussi à prendre une photo.

« C’est fou qu’ils se sentent obligés de faire ça, parce que tout le monde vient ici pour prendre cette photo », a-t-elle déclaré, ajoutant que sa tournée de deux semaines au Japon avait été planifiée autour des recommandations d’un groupe Facebook.

Une supérette au pied du mont Fuji est devenue un lieu de photo populaire auprès des touristes © Kazuhiro Nogi/AFP/Getty Images Les autorités locales ont installé mardi une barrière pour bloquer la vue sur le mont Fuji à Kawaguchiko. © Kazuhiro Nogi/AFP/Getty Images

La détermination des autorités à bloquer la vue sur le mont Fuji met en évidence les frictions générées par la soudaine vague touristique au Japon. Propulsé par le taux de change le plus favorable depuis des décennies, un nombre record de 11,6 millions de visiteurs sont arrivés dans le pays depuis début 2024 – mais tout le monde n’est pas prêt.

« Nous devons trouver un équilibre entre l’accueil des touristes et la garantie de la qualité de vie des résidents locaux », a déclaré Ichiro Takahashi, directeur de l’Agence japonaise du tourisme, lors d’une récente conférence de presse.

À Kawaguchiko, certains habitants se sont plaints du fait que des étrangers se faufilaient dangereusement dans la circulation, laissant des détritus et pénétrant dans les jardins des habitants à la recherche d’une photo parfaite pour les réseaux sociaux. Mais certains visiteurs ont été perplexes face à la réponse des autorités dans une ville où la plupart des entreprises souhaitent que les visiteurs dépensent davantage.

« Ici, tout semble tourner autour du mont Fuji. Il y a des restaurants avec vue sur le Fuji, des lieux qui louent du matériel pour gravir le Fuji et les magasins vendent tous des gâteaux en forme de Fuji. Il est difficile de comprendre qu’on bloque la vue sur Fuji ici », a déclaré un visiteur français, ajoutant que divers sites Web proposent désormais des endroits alternatifs à proximité pour des photos similaires.

Depuis des années, le Japon cherche à augmenter le nombre de touristes, souvent dissuadés par la barrière de la langue et par les coûts élevés du pays. Depuis la pandémie, et grâce à la faiblesse du yen, ces efforts ont porté leurs fruits. Le nombre de touristes entrants en mars et avril a dépassé le record de 2019. Alors que la plupart des visiteurs avant Covid venaient de Chine, de Corée du Sud et de Taïwan, il y a désormais des foules venant d’un plus large éventail d’endroits, notamment des États-Unis, de la France et des Philippines.

Mais ce succès a généré des frictions, déclenchant des signes de réaction négative dans les points chauds les plus populaires, comme l’ancienne ville impériale de Kyoto. Le nombre croissant de visiteurs sur les sites clés a été exacerbé par la hausse du coût de la vie et des frais de déplacement des ménages japonais, ce qui a entraîné une reprise post-pandémique beaucoup plus lente du tourisme émetteur et incité davantage à passer des vacances chez eux.

L’augmentation du nombre de voyageurs en provenance de l’étranger a également mis en évidence la grave pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, déclenchant une forte augmentation du nombre de travailleurs étrangers et des subventions gouvernementales pour l’installation de bornes d’enregistrement automatique.

En octobre, le gouvernement a élaboré un ensemble de mesures pour lutter contre le « surtourisme », alors que l’on craignait que les visiteurs soient concentrés dans un petit nombre de villes, mettant à rude épreuve les communautés et les infrastructures locales.

Selon les chiffres du gouvernement, 72 % des touristes étrangers ont séjourné l’année dernière dans les trois grandes zones métropolitaines de Tokyo, Osaka et Nagoya, contre 63 % en 2019.

Les mesures vont de l’introduction du covoiturage aux caméras de sécurité pour protéger le patrimoine culturel. À partir de cette semaine, ceux qui souhaitent gravir le mont Fuji se verront facturer des frais de 2 000 ¥ (12 $) et seront invités à faire une réservation en ligne pour réduire les embouteillages.

Des pictogrammes sont utilisés dans le cadre des efforts visant à expliquer les mœurs locales. « Nous avons hâte de vous voir à l’heure promise », peut-on lire sur un dépliant sur l’étiquette produit par l’un des districts de Tokyo. « C’est cool de faire la queue. »

Un autre pilier majeur du programme consiste à fournir des subventions gouvernementales pour attirer les voyageurs les plus dépensiers vers des zones moins populaires, où de nombreux sites du patrimoine mondial de l’UNESCO restent à peine visités.

Les analystes ont déclaré que même si le Japon devait encourager davantage de personnes à venir dépenser pour soutenir l’économie, il devait s’assurer que les visiteurs ne déclenchent pas le genre de réaction locale contre la surpopulation et la hausse des loyers observée dans certaines des destinations touristiques européennes.

« Il n’existe pas de mesure miracle », Norihiko Imaizumi, chercheur principal au Dai-Ichi Life Research Institute.

Mais il a souligné que la propre politique du Japon était d’augmenter le nombre de touristes étrangers à 60 millions par an d’ici 2030. « Les touristes ne doivent pas être considérés comme des ennemis. . . et ils ne devraient pas être décrits comme un problème », a déclaré Imaizumi.

À Kawaguchiko, plusieurs personnes ont déclaré que l’écran monté à la hâte – une fine feuille de matériau noir opaque – était une réponse extrême mais nécessaire dans une ville où les infrastructures étaient soudainement mises à rude épreuve.

« Dans le temps [two hours] ils ont construit cet écran, je pense avoir vu plus de 100 bus touristiques passer dans cette petite rue », a déclaré une femme locale travaillant dans un restaurant. « Il y a un petit trottoir, donc c’est dangereux. Aujourd’hui, les gens pensent que notre ville déteste les étrangers, ce qui est complètement faux. »