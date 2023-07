Le Japon bat les États-Unis dans une finale palpitante : Moment n°3 de la Coupe du monde féminine

Note de l’éditeur: Chaque jour d’ici le coup d’envoi du premier match de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 le 20 juillet, FOX Sports compte à rebours les moments les plus mémorables des 32 ans d’histoire du tournoi.

Le Japon est entré dans l’histoire en 2011, lorsqu’il a battu les États-Unis pour devenir le quatrième pays à remporter la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

La finale de la Coupe du monde féminine 2011 est considérée comme l’une des finales de Coupe du monde les plus excitantes de tous les temps. Après avoir traîné deux fois – une fois en temps réglementaire et une fois en prolongation – le Japon a continué à revenir et a imposé des pénalités. On croyait que les États-Unis avaient le dessus après avoir battu le Brésil aux tirs au but, 5-3, en quart de finale, mais c’était loin d’être le cas.

Les États-Unis n’ont fait qu’un seul penalty lors de la fusillade tandis que le Japon n’en a raté qu’un. Le but de Saki Kumagai a scellé le destin du Japon en tant que champion du monde. Le Japon a été la dernière équipe non américaine à remporter la Coupe du monde féminine.

Une victoire pour tout le Japon : n°3 | Les moments les plus mémorables de l’histoire de la Coupe du monde féminine

