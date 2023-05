Le Japon avance sur son plan de rejet d’eau radioactive dans la mer – National

Le Japon se rapproche du rejet d’eau radioactive traitée dans la mer, malgré l’opposition.

Le chef d’une équipe d’experts sud-coréens a déclaré mercredi qu’ils avaient vu toutes les installations qu’ils avaient demandé de visiter à la centrale nucléaire japonaise de Fukushima détruite par le tsunami et que les responsables japonais avaient soigneusement répondu à leurs questions sur un projet controversé de rejet d’eau traitée mais encore légèrement radioactive. dans la mer, signe d’un nouveau dégel des liens entre les pays.

Au cours de leur visite de deux jours, fermée aux médias, des responsables du gouvernement japonais et de l’exploitant de la centrale, Tokyo Electric Power Company Holdings, ont montré aux 21 membres de la délégation les installations liées au traitement, aux contrôles de sécurité, au transport et à la dilution des déchets. eau.

Le plan a fait face à de vives protestations de la part des communautés de pêcheurs locales préoccupées par la sécurité et les atteintes à la réputation. Les pays voisins, dont la Corée du Sud, la Chine et les pays insulaires du Pacifique, ont également soulevé des problèmes de sécurité.

Des gens brandissent des banderoles lors d’un rassemblement pour protester contre la décision du gouvernement japonais de libérer de l’eau radioactive traitée de la centrale nucléaire de Fukushima, à Séoul, en Corée du Sud, le jeudi 6 avril 2023.

Photo AP/Lee Jin-man



La libération d’eau a été une question particulièrement sensible entre Tokyo et Séoul, qui réparent maintenant des liens de longue date pour faire face à des défis plus importants tels que les menaces à la sécurité de la Chine et de la Corée du Nord.

« Nous avons vu toutes les installations nécessaires incluses dans le plan initial », a déclaré Yoo Guk-hee, président de la Commission sud-coréenne de sûreté et de sécurité nucléaires, qui dirige la délégation. Son gouvernement a étudié le plan de libération des eaux depuis août 2021 et a soumis une liste des installations qu’il souhaitait voir, a-t-il déclaré.

La délégation a également reçu des données montrant les niveaux de radioactivité de l’eau avant et après traitement qu’ils doivent encore analyser et confirmer, a déclaré Yoo aux journalistes. Il n’a pas donné son évaluation du plan d’évacuation des eaux.

Son équipe s’entretiendra avec des responsables japonais à Tokyo jeudi avant de rentrer chez elle vendredi.

Les responsables japonais disent que l’eau sera traitée à des niveaux légalement libérables et encore diluée avec de grandes quantités d’eau de mer. Il sera progressivement rejeté dans l’océan au fil des décennies à travers un tunnel sous-marin, le rendant inoffensif pour les personnes et la vie marine, disent-ils.

Certains scientifiques affirment que l’impact des expositions à long terme et à faible dose aux radionucléides est inconnu et que la libération devrait être retardée.

Les différends historiques ont tendu les liens entre Tokyo et Séoul, mais leur relation s’est rapidement dégelée ces derniers mois alors que les deux alliés américains, sous la pression de Washington, partagent un sentiment d’urgence pour réparer les liens face aux menaces croissantes pour la sécurité régionale.

Un tremblement de terre et un tsunami massifs le 11 mars 2011 ont détruit les systèmes de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, provoquant la fonte de trois réacteurs, libérant de grandes quantités de rayonnement. L’eau utilisée pour refroidir les cœurs des réacteurs s’est accumulée dans environ 1 000 réservoirs de la centrale qui atteindront leur capacité début 2024.

Les responsables japonais affirment que l’eau stockée dans les réservoirs doit être évacuée pour éviter des fuites accidentelles en cas de nouvelle catastrophe et pour faire de la place pour le démantèlement de l’usine.

– Le journaliste vidéo AP Yong Jun Chang à Séoul, en Corée du Sud, a contribué à ce reportage.