Le Japon, autrefois leader mondial des micropuces, s’empresse maintenant de rattraper son retard

Le réexamen couvre un éventail de secteurs, y compris l’énergie, mais les semi-conducteurs font partie des principales préoccupations. Pour augmenter la production, le gouvernement japonais investit des milliards de dollars dans son industrie nationale des puces et accorde d’énormes subventions à des coentreprises avec des entreprises de Taiwan, un fournisseur crucial de semi-conducteurs, et des États-Unis.

En rupture avec son nationalisme économique passé, il cherche également à former une coalition avec des alliés comme les États-Unis et l’Union européenne pour construire une chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs moins concentrée géographiquement et donc mieux isolée des catastrophes et de l’instabilité géopolitique.

La dernière décision est intervenue vendredi, lorsque le Japon et les États-Unis ont annoncé qu’ils créeraient un centre de recherche conjoint sur les semi-conducteurs avancés qui serait ouvert à d’autres pays « partageant les mêmes idées ».