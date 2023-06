Le Japon autorise la vente à l’essai de contraceptifs d’urgence en vente libre

Le Japon est sur le point d’autoriser la vente de contraceptifs d’urgence sans ordonnance à titre d’essai, quelques semaines après avoir approuvé la pilule abortive.

Cette décision, rapportée par les médias mardi, alignera le Japon sur des dizaines d’autres pays où la pilule du lendemain est déjà disponible en vente libre.

Les règles actuelles exigent que les femmes, y compris celles qui ont été agressées sexuellement, se rendent dans une clinique ou un hôpital pour une prescription de contraceptif d’urgence.

On dit que les médicaments sont plus efficaces s’ils sont pris dans les 72 heures suivant un rapport sexuel non protégé.

Colère au Japon alors qu’un rapport révèle que des enfants ont été stérilisés de force En savoir plus

Un panel du ministère de la Santé a approuvé la vente jusqu’en mars de l’année prochaine dans des pharmacies composées de pharmaciens qualifiés capables de se coordonner avec les cliniques d’obstétrique et de gynécologie à proximité, selon l’agence de presse Kyodo.

La décision d’autoriser les ventes en vente libre marque un changement de politique majeur et intervient peu après l’approbation de la pilule abortive en avril. Auparavant, seuls les avortements chirurgicaux étaient disponibles, dans les neuf premières semaines de grossesse.

Les militants affirment que la longue attente avant que le Japon n’approuve la pilule abortive, qui était depuis longtemps disponible dans plus de 70 autres pays, reflète la faible priorité que le parlement et la communauté médicale à prédominance masculine du pays accordent à la santé sexuelle des femmes.

Le Japon a mis 40 ans pour approuver les contraceptifs oraux, en 1999, mais seulement six mois pour approuver le Viagra, un médicament contre la dysfonction érectile.

Les contraceptifs d’urgence, qui ont un taux d’efficacité d’environ 80%, sont disponibles sans ordonnance dans environ 90 autres pays, selon le ministère.

Le Japon relève l’âge du consentement de 13 à 16 ans dans le cadre de la réforme de la loi sur les crimes sexuels En savoir plus

La vente à l’essai bénéficie d’un fort soutien public. Lorsqu’un panel du ministère de la Santé a invité le public à soumettre des commentaires l’année dernière, plus de 90% des 46 312 réponses étaient en faveur des ventes en pharmacie, a déclaré le radiodiffuseur public NHK.

En 2017, le panel n’a pas approuvé les ventes en vente libre, craignant que la disponibilité facile des médicaments n’encourage un comportement «irresponsable».

Mais les professionnels de la santé ont demandé que les médicaments soient rendus plus accessibles, affirmant qu’ils augmenteraient les options pour les victimes de viol et réduiraient potentiellement le nombre d’avortements chirurgicaux coûteux.