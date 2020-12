«La capsule est séparée. Félicitations », a déclaré Yuichi Tsuda, chef de projet JAXA.

Hayabusa2 a quitté l’astéroïde Ryugu il y a un an, à environ 300 millions de kilomètres (180 millions de miles). Après avoir libéré la capsule, elle s’est éloignée de la Terre pour capturer des images de la capsule descendant vers la planète alors qu’elle se dirigeait vers une autre expédition vers un autre astéroïde éloigné.

Environ deux heures plus tard, la JAXA a déclaré qu’elle avait réussi à détourner Hayabusa2 pour sa nouvelle mission, tandis que le personnel radieux échangeait des coups de poing et de coude au centre de commandement de l’agence à Sagamihara, près de Tokyo.

« Nous sommes arrivés jusqu’ici, et si nous remplissons notre mission finale de récupérer la capsule, ce sera parfait », a déclaré le responsable de la mission Makoto Yoshikawa depuis le centre de commande lors d’un événement de diffusion en direct.

Les gens réunis pour regarder la séparation de la capsule lors d’événements publics à travers le Japon ont applaudi le succès. Je suis très heureux que la capsule ait été lancée avec succès. Mon cœur battait la chamade pendant que je regardais », a déclaré Ichiro Ryoko, un ingénieur en informatique de 60 ans qui regardait au Tokyo Dome.

Le retour de Hayabusa2 avec les premiers échantillons souterrains d’astéroïdes au monde intervient quelques semaines après que le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA ait réussi à saisir avec succès des échantillons de surface de l’astéroïde Bennu. Pendant ce temps, la Chine a annoncé cette semaine que son module lunaire a collecté des échantillons souterrains et les a scellés dans le vaisseau spatial pour leur retour sur Terre, tandis que les pays en développement rivalisent dans l’espace dans leurs missions.

Aux premières heures de dimanche, la capsule, protégée par un bouclier thermique, se transforme brièvement en boule de feu lorsqu’elle rentre dans l’atmosphère à 120 kilomètres (75 miles) au-dessus de la Terre. À environ 10 kilomètres (6 miles) au-dessus du sol, un parachute s’ouvre pour ralentir sa chute et des balises sont émises pour indiquer son emplacement.

Les employés de JAXA ont installé des antennes paraboliques à divers endroits de la zone cible pour recevoir les signaux. Ils utiliseront également des radars marins, des drones et des hélicoptères pour aider à la recherche et à la récupération de la capsule en forme de pan.

L’expert des roches spatiales de l’Université nationale australienne Trevor Ireland, qui est à Woomera pour l’arrivée de la capsule, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les échantillons de Ryugu soient similaires à la météorite trouvée en Australie près de Murchison dans l’État il y a plus de 50 ans. Victoria est tombée.

« La météorite Murchison a ouvert une fenêtre sur les origines de la matière organique sur Terre, car ces roches se sont avérées contenir à la fois des acides aminés simples et de l’eau en abondance », a déclaré l’Irlande. « Nous allons étudier si Ryugu était une source potentielle de matière organique et d’eau sur Terre lorsque le système solaire s’est formé, et si elles sont encore intactes sur l’astéroïde. »

Les scientifiques disent croire que les échantillons, en particulier les échantillons prélevés sous la surface de l’astéroïde, contiennent des données précieuses non affectées par le rayonnement spatial et d’autres facteurs environnementaux. Ils sont particulièrement intéressés par l’analyse des matières organiques dans les échantillons.

JAXA espère trouver des indices sur la façon dont les matériaux sont distribués dans le système solaire et liés à la vie sur Terre. Yoshikawa, le responsable de la mission, a déclaré que 0,1 gramme de poussière suffirait à mener toutes les études prévues.

Pour Hayabusa2, ce n’est pas la fin de la mission commencée en 2014. Il se dirige maintenant vers un petit astéroïde appelé 1998KY26 pour un voyage qui prendra 10 ans dans un sens, pour des recherches possibles, notamment pour trouver des moyens d’empêcher les météorites de frapper la Terre.

Jusqu’à présent, sa mission a été un succès complet. Il a atterri deux fois sur Ryugu malgré la surface extrêmement rocheuse de l’astéroïde, recueillant avec succès des données et des échantillons au cours des 1 an et demi passés près de Ryugu après son arrivée en juin 2018.

Lors de son premier atterrissage en février 2019, il a collecté des échantillons de poussière de surface. Lors d’une mission plus difficile en juillet de cette année-là, pour la première fois dans l’histoire de l’espace, il a collecté des échantillons souterrains de l’astéroïde après son atterrissage dans un cratère qu’il avait précédemment créé en détruisant la surface de l’astéroïde.

En orbite autour du soleil mais beaucoup plus petits que les planètes, les astéroïdes font partie des objets les plus anciens du système solaire et peuvent donc aider à expliquer comment la Terre a évolué.

Ryugu signifie «Palais du Dragon» en japonais, le nom d’un château des fonds marins dans un conte populaire japonais.

