Le Japon assouplit les contrôles aux frontières du COVID-19 à partir du 7 septembre

Kishida, après avoir tenu des réunions virtuelles avec des ministres du gouvernement et des conseillers médicaux plus tôt mercredi, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse en ligne que les participants qui ont reçu au moins un vaccin de rappel peuvent renoncer au test de pré-entrée à partir du 7 septembre.

“Notre combat contre le virus n’est pas facile, mais nous ne devons pas avoir trop peur et plutôt prendre en considération les caractéristiques de la variante omicron”, a déclaré Kishida. “Nous accélérerons nos réponses tout en équilibrant autant que possible les mesures d’infection et les activités sociales et économiques.”