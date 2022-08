Le Japon assouplit la règle des tests covid, mais des restrictions de voyage strictes demeurent

Les étudiants internationaux, certains voyageurs d’affaires et les membres de la famille des résidents japonais sont autorisés à entrer dans le pays. À l’heure actuelle, toute personne se rendant au Japon doit passer un test de coronavirus dans les 72 heures avant son départ pour le pays, enregistrer le résultat auprès du gouvernement et obtenir un code QR pour l’immigration. Le Japon exige un test d’amplification des acides nucléiques, tel qu’un test PCR, qui a tendance à être moins accessible et plus cher que les tests antigéniques rapides à domicile.