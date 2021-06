Le Japon assiégé fait don de plus d’un million de vaccins Covid-19 à Taïwan, doublant les stocks de vaccins de Taipei

« Au moment du grand tremblement de terre à l’est du Japon il y a 10 ans, les habitants de Taïwan nous ont envoyé rapidement de nombreux dons. Je crois que c’est gravé de manière vivante dans l’esprit des Japonais », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi alors qu’il annonçait le don du Japon à son ancienne colonie vendredi après-midi.

Les vaccins AstraZeneca, 1,24 million au total, ont atterri au principal aéroport international de Taipei en début d’après-midi. « Un partenariat et une amitié aussi importants avec Taïwan se reflètent dans cette offre », dit Motegi.

Le ministre taïwanais de la Santé, Chen Shih-chung, a déclaré qu’il était « extrêmement reconnaissant » pour les vaccins surdoués, citant la situation difficile dans laquelle se trouve actuellement l’île, avec seulement 3% des personnes vaccinées et les autorités luttant pour contenir les infections domestiques. « Je pense que cela sera très utile dans la prévention globale de la pandémie », il ajouta.

Le Parti démocrate progressiste au pouvoir à Taiwan a déclaré que le cadeau du Japon était le résultat de bonnes relations et d’échanges positifs entre le gouvernement du président Tsai Ing-wen et Tokyo au cours des cinq dernières années.

Le ministre de la Santé de Taïwan a annoncé qu’il y avait eu 472 autres infections au cours des dernières 24 heures, le nombre de cas restant obstinément élevé sur l’île qui, jusqu’à récemment, était restée largement épargnée par le virus.

Taipei n’avait reçu qu’environ 860 000 doses de vaccin avant vendredi, principalement des injections d’AstraZeneca et certaines de Moderna. Le gouvernement a commandé 20 millions supplémentaires et développe son propre vaccin domestique et, malgré la pression des groupes d’opposition, refuse d’accepter les vaccins de Pékin, qui considère l’île comme faisant partie intégrante de son territoire.

Le Japon a également été confronté à une augmentation du nombre de cas nationaux et sa campagne de vaccination est à la traîne par rapport aux autres pays développés. Mercredi, seulement 7,8% de la population avait reçu au moins une injection, bien que la vitesse à laquelle les vaccins sont administrés ait quadruplé.

