Le Japon approuve les vaccins Moderna et AstraZeneca Covid-19 alors que le pays cherche à accélérer le lent déploiement

Jusqu’à ce que les vaccins AstraZeneca et Moderna soient approuvés, le Japon n’avait pu utiliser que le vaccin Pfizer-BioNTech, ce qui signifie que seulement 2% de ses 125 millions de citoyens avaient jusqu’à présent été entièrement vaccinés.

Deux sites de vaccination de masse seront ouverts la semaine prochaine à Osaka et à Tokyo pour permettre aux responsables de commencer le déploiement des vaccinations Moderna, qui nécessitent deux injections. Cependant, le vaccin ne sera initialement disponible que pour les plus de 65 ans, car le Japon a donné la priorité à la vaccination de ses citoyens les plus vulnérables.

Le directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, a déclaré au journal Nikkei du pays que, pour soutenir la campagne de vaccination de Tokyo, il envisageait de fabriquer le vaccin en Asie ou même au Japon même.

L’approbation de l’utilisation d’AstraZeneca intervient bien que les autorités japonaises n’aient pas l’intention de le déployer immédiatement, en raison des préoccupations concernant le lien potentiel entre le jab et de rares cas de caillots sanguins. Le ministère de la Santé serait «Surveiller la situation dans d’autres pays.»

S’exprimant à la suite de la décision du gouvernement japonais, un porte-parole d’AstraZeneca a confirmé qu’il était « Sachant que notre vaccin ne sera pas utilisé tout de suite. » Néanmoins, le Japon a accepté d’acheter 120 millions de doses du jab.

Un certain nombre de pays ont temporairement suspendu l’utilisation du vaccin AstraZeneca plus tôt cette année pendant que les autorités enquêtaient sur les rapports de coagulation. Après que l’Agence européenne des médicaments a confirmé que les avantages l’emportaient sur les risques, beaucoup ont recommencé à utiliser le vaccin.

Neuf régions du Japon sont actuellement soumises à des restrictions d’état d’urgence Covid-19, les autorités ayant prolongé les mesures vendredi pour couvrir l’île méridionale d’Okinawa.

Les restrictions accrues ont suscité des inquiétudes soulevées par les médecins mardi selon lesquelles les Jeux olympiques de Tokyo ne devraient pas avoir lieu dans deux mois alors que le système de santé du pays est submergé par une flambée des cas de coronavirus.

Cependant, le chef du Comité international olympique, Thomas Bach, a cherché à apaiser leurs craintes, affirmant que l’événement pourra se dérouler en toute sécurité et que les organisateurs ont mis en place des mesures strictes pour protéger la santé des athlètes et des participants.

Depuis le début de la pandémie, le Japon a enregistré 698 254 cas de Covid-19 et 11 940 décès, mais les chiffres ont grimpé en flèche ces dernières semaines au milieu d’une nouvelle flambée à travers le pays.

