Le Japon appelle la Chine à retirer la bouée près des îles contestées | Actualités politiques

Le Japon et la Chine se disputent depuis longtemps les îles Senkaku, que Pékin appelle les Diaoyu.

Le Japon a demandé à Pékin de retirer une bouée qu’il a trouvée flottant dans la mer près des îles contestées de Senkaku, connues en Chine sous le nom d’îles Diaoyu.

Tokyo affirme que la bouée a été trouvée dans sa zone économique exclusive (ZEE).

Cette chaîne inhabitée d’îles et de rochers, située à environ 190 milles marins au sud-ouest d’Okinawa, est contrôlée par le Japon depuis 1895, mais est également revendiquée par Taiwan, un pays autonome.

Selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, une ZEE peut s’étendre jusqu’à 200 milles marins.

« Nous avons organisé des manifestations à la fois à Tokyo et à Pékin depuis que les garde-côtes japonais ont trouvé en juillet une bouée », en mer de Chine orientale, a déclaré un responsable du ministère des Affaires étrangères à l’agence de presse AFP.

« Nous avons exigé le retrait immédiat de la bouée car cela est contraire aux lois internationales » pour construire une structure dans la ZEE japonaise sans son consentement, a déclaré le responsable, sous couvert d’anonymat.

La Chine a placé une bouée dans la même zone de la ZEE japonaise en 2018, a indiqué le responsable.

Le ministère japonais de la Défense, quant à lui, a accusé la Chine d’intrusions « incessantes » autour des îles, affirmant qu’entre avril et août 2020, il avait détecté des navires des garde-côtes chinois autour des îles Senkaku pendant 111 jours consécutifs, soit un total de 333 jours sur l’ensemble de l’année. .

La Chine a également de plus en plus recours à ses garde-côtes dans la mer de Chine méridionale contestée, où les Philippines ont accusé Pékin de se livrer à des manœuvres dangereuses.

À l’animosité historique de longue date entre le Japon et la Chine s’ajoute le rejet dans l’océan Pacifique d’eau radioactive traitée provenant de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima.

Pékin a été l’opposant le plus virulent à cette mesure, qui a finalement été mise en œuvre le mois dernier, et a répondu par une interdiction générale de toutes les importations de fruits de mer en provenance du Japon.

La question a alimenté la colère croissante, Tokyo renforçant la sécurité et exhortant ses citoyens à faire profil bas après avoir signalé qu’une brique avait été lancée sur son ambassade à Pékin.

Après que des entreprises et des bureaux gouvernementaux au Japon, y compris la mairie de Fukushima et les écoles de la région, aient été soumis à des milliers d’appels importuns provenant de l’indicatif national chinois +86, Tokyo a également convoqué l’ambassadeur chinois pour lui demander d’agir avec calme et responsabilité.

Le conflit autour des îles Senkaku était pour l’essentiel de faible intensité jusqu’aux années 1970, lorsque des enquêtes suggéraient que les eaux pourraient abriter d’importants gisements de pétrole et de gaz.