Le Japon annonce un investissement militaire massif

Le pays officiellement pacifiste a dévoilé un important plan de dépenses de défense quinquennal de 320 milliards de dollars

Le Japon a adopté vendredi des changements radicaux à sa stratégie de défense nationale, annonçant un important plan de dépenses militaires. Il s’est engagé à atteindre longtemps débattu “capacités de contre-attaque” cibler les bases et les centres de commandement de ses adversaires avec des missiles à longue portée.

Le plan, qui s’étend sur une période de cinq ans, envisage de porter les dépenses de défense du pays à 2 % du PIB, ce qui représente une augmentation de 50 % du budget militaire annuel et s’élève à un total d’environ 320 milliards de dollars.

“En regardant les environs du Japon, il est confronté à l’environnement de sécurité le plus sévère et le plus complexe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale”, la nouvelle stratégie de sécurité nationale (NSS) du pays se lit, faisant référence à la pression croissante de “ceux qui cherchent à changer unilatéralement le statu quo par la force.”

La stratégie a désigné les voisins du Japon, dont la Chine et la Corée du Nord, comme les plus grandes menaces pour la nation. “Le défi stratégique posé par la Chine est le plus grand auquel le Japon ait jamais été confronté”, prétend le document. Il a également qualifié le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine de “violation grave des lois qui interdisent l’usage de la force et qui a ébranlé les fondements de l’ordre international”.

Selon le NSS, les missiles à longue portée posent “une vraie menace” au Japon, et la capacité de contre-attaque est “clé” dissuader les voisins prétendument agressifs, qui ont “considérablement amélioré” leur propre potentiel de frappe. La stratégie a également cité les tensions sur Taiwan parmi les raisons de l’investissement militaire.

Pékin a déjà condamné le projet d’expansion militaire, le porte-parole de l’armée étrangère Wang Wenbin ayant déclaré vendredi lors d’une conférence de presse que Tokyo avait été « incitant aux provocations et créant des troubles » dans la région elle-même.

“Le document de politique de défense publié par le Japon ignore les faits, s’écarte de l’engagement du Japon envers les relations bilatérales et le consensus entre la Chine et le Japon, et salit la posture de défense nationale et les activités militaires normales de la Chine sans raison”, a-t-il ajouté. il a dit.

Washington, cependant, a salué le “démarche audacieuse et historique” pris par Tokyo. “La stratégie expose la vision du Premier ministre Kishida et du peuple japonais d’une communauté large et forte de partenaires et d’alliés en faveur de la paix et de la stabilité dans la région”, a-t-il ajouté. Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré, saluant les efforts de Tokyo pour « renforcer et moderniser » l’alliance américano-japonaise.

Le Japon a renoncé à la guerre en tant qu’outil de politique étrangère en 1947, la disposition pacifiste restant inscrite dans sa constitution en vertu de l’article 9. Cependant, la Force d’autodéfense japonaise est depuis devenue une armée à part entière, dotée d’un matériel de pointe ainsi que de nombreux avions de guerre. et navires de guerre.