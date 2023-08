Le Japon adopte l’IA pour renforcer la cyberdéfense et lutter contre la désinformation

TOKYO — Le gouvernement japonais a annoncé la semaine dernière qu’il ajouterait 23 nouvelles technologies, y compris des technologies d’IA spécifiques, à sa liste de « technologies clés spécifiées », selon le site Web du Cabinet Office.

Cette désignation signifie que le gouvernement financera des instituts de recherche publics et privés pour développer des technologies d’IA pour la « cyberdéfense active » afin de prévenir les cyberattaques et des technologies pouvant être utilisées pour détecter la désinformation.

Les nouvelles technologies ajoutées couvrent quatre domaines, dont le cyberespace, le maritime, l’aérospatial et la biotechnologie. Cela fait partie de la stratégie gouvernementale de promotion des technologies clés pour la sécurité économique en vertu de la loi sur la promotion de la sécurité économique.

Le plan de financement de ces nouvelles technologies a été annoncé peu de temps avant qu’un responsable japonais ne déclare que l’armée chinoise a piraté les réseaux de défense sensibles du Japon en 2020, selon le Washington Post. L’Agence de sécurité nationale a constaté que « les pirates militaires chinois avaient compromis les réseaux de défense classifiés de [Japan], » selon le rapport.

Lors d’une conférence de presse mardi, le ministre de la Défense Yasukazu Hamada a refusé de commenter les détails de la réponse du Japon à la cyberattaque présumée, car cela pourrait compromettre la sécurité nationale : « Divulguer comment nous répondons à des cyberattaques spécifiques exposerait le ministère de la Défense et de l’Autodéfense Capacités de réponse des forces. » Hamada a également déclaré que le ministère de la Défense n’avait pas confirmé si des informations classifiées avaient été divulguées.

L’expert en IA Satoshi Masuda, président du conseil d’administration de la Japan Information Technology Association et président du Japan Executive Club, a expliqué à Fox News Digital comment le Japon pourrait utiliser l’IA pour la cyberdéfense.

« L’utilisation de l’IA pour analyser la traçabilité des ondes sombres par adresse, créer des systèmes de prédiction de la criminalité, un bac à sable, effectuer une évaluation LangChain, C2PA et développer une blockchain sont quelques exemples de la façon dont le Japon pourrait utiliser l’IA pour la cyberdéfense », a-t-il déclaré.

Masuda conseille et organise des séminaires sur la technologie de l’IA pour les membres de la législature nationale du Japon, la Diète nationale et diverses agences gouvernementales, y compris le Cabinet Office.

Le gouvernement japonais a reconnu le besoin de solides capacités de cyberdéfense en décembre dernier lorsqu’il a publié une stratégie de sécurité nationale révisée. Dans ce document, le Japon a clairement indiqué son intention d’atteindre des « capacités de cyberdéfense actives ». Plus précisément, « le Japon introduira une cyberdéfense active pour éliminer de manière préventive la possibilité de cyberattaques graves qui pourraient causer des problèmes de sécurité nationale au gouvernement et aux infrastructures critiques ».

Le financement de technologies d’intelligence artificielle pouvant être utilisées pour la cyberdéfense semble être la prochaine étape du gouvernement dans la réalisation de capacités de cyberdéfense actives.

Masuda a noté que « Là où les décideurs politiques ne sont pas [AI] experts eux-mêmes, il est essentiel que les organes de décision comprennent correctement la nature de l’IA et de la technologie de l’IA. »

Parlant de l’importance de la cybersécurité en général, sans se limiter à l’IA, Masuda a déclaré qu' »il est d’une importance vitale que le Japon adopte des lois » pour renforcer les mesures de cybersécurité, telles que l’exigence d’éléments tels que « l’utilisation de la blockchain pour détecter les fuites d’informations privilégiées, la nomination de superviseurs d’informations, l’utilisation d’audits d’informations par des tiers, la mise en place de comités de surveillance de l’information et d’inspections de l’information [in government agencies]. » Masuda a noté que la Chine est la principale menace de cybersécurité pour le Japon, suivie de la Russie et de la Corée du Nord.

La ministre d’État chargée de la politique scientifique et technologique, Sanae Takaichi, qui est l’une des ministres chargées de concevoir et de mettre en œuvre la politique gouvernementale de promotion des technologies clés pour la sécurité économique, fait pression pour que le gouvernement utilise également l’IA générative pour lutter contre la désinformation.

Takaichi a déclaré sur sa chaîne YouTube qu’elle pensait que le gouvernement devrait utiliser la technologie de l’IA pour identifier la désinformation, puis alerter les citoyens de la désinformation et apporter des corrections : « Pour le moment, aucune entité au Japon n’a le droit ou la responsabilité de faire J’aimerais créer une entité gouvernementale pour remplir ce rôle.

« La désinformation a le potentiel de semer la confusion dans la société. En cas de catastrophe, cela pourrait retarder l’aide et les secours. Elle a également le potentiel de détruire la démocratie », a déclaré Takaichi.

Masuda a déclaré que les facteurs que la technologie utilise pour déterminer ce qu’elle considère comme de la désinformation devraient être divulgués et publiés au public sur un site Web logiciel tel que GitHub.

Parlant du potentiel de l’IA plus largement pour le Japon, Masuda a déclaré à Fox News Digital que « le Japon peut potentiellement utiliser l’IA dans n’importe quel domaine, mais qu’il existe un potentiel particulier dans le domaine de la robotique. En utilisant des logiciels comme LangChain, même les élèves du primaire peuvent créer de l’IA des robots. »