Le Japon adopte des cimetières modernes équipés de codes QR et de grues

Masayo Isurugi s’installe dans une cabine au sixième étage d’un immeuble élégant de Tokyo, scanne une carte d’identité et attend qu’un système automatisé livre les cendres de son défunt mari. De plus en plus de gens au Japon rompent avec les traditions d’inhumation et de deuil, échangeant les cimetières de leur ville natale contre des cimetières modernes. Alors que la femme de 60 ans attend dans l’une des dix cabines de deuil au sol, des grues derrière les murs se déplacent presque silencieusement et récupèrent la boîte « zushi » avec l’urne contenant les cendres de son défunt mari Go.

Des portes en bois chics à l’intérieur de la cabine s’écartent silencieusement comme un ascenseur dans un hôtel de luxe et un autel en pierre sombre et brillant émerge avec la boîte zushi de Go comme pièce maîtresse, tandis qu’une photo de lui apparaît sur un moniteur.

« Au départ, j’ai pensé que ces installations pourraient être froides et que je préférerais une tombe traditionnelle sur le sol », a déclaré Isurugi à l’AFP.

« Maintenant, je pense qu’il vaut mieux avoir un endroit où je peux me rendre quand je veux et offrir des prières, plutôt que d’avoir une tombe familiale que je pourrais rarement visiter. »

Sa famille considérait un cimetière traditionnel, mais c’était à deux heures de train. L’installation de Kuramae-ryoen n’est qu’à un court trajet en bus de la maison d’Isurugi et elle peut la visiter après le travail.

Traditionnellement au Japon, les restes incinérés sont placés dans des tombes familiales utilisées depuis de nombreuses générations et entretenues par les fils aînés de la famille.

Mais la population disproportionnellement grisonnante du Japon crée un déséquilibre entre le nombre de nouvelles tombes à entretenir et les jeunes désireux et capables de le faire.

Les familles se déplacent de plus en plus vers les zones urbaines loin des cimetières ancestraux, et de nombreuses personnes âgées n’ont pas de fils qui peuvent assumer la responsabilité traditionnelle.

Un nouveau style

Tomohiro Hirose, moine résident du temple qui supervise l’installation de Kuramae-ryoen, possède un cimetière traditionnel avec quelque 300 tombes.

« Mais environ la moitié des tombes n’ont plus personne dans la famille pour s’occuper d’elles », a-t-il déclaré à l’AFP.

Pour résoudre le problème, une série de cimetières intérieurs modernes ont vu le jour, proposant de stocker les restes pendant une période déterminée, souvent jusqu’à trois décennies.

Les cendres sont finalement transférées vers des mémoriaux collectifs, mais des noms individuels ou des codes QR sont gravés sur des plaques pour fournir une certaine personnalisation, et les moines s’engagent à continuer à offrir des prières pour les âmes des défunts.

Face à un boulevard très fréquenté de la capitale japonaise, Kuramae-ryoen propose des étagères empilables industrielles de style entrepôt pouvant stocker 7 000 boîtes zushi, chacune pouvant contenir deux urnes ou les cendres ensachées de huit personnes maximum.

Hirose a décidé de construire le site après que l’ancien bâtiment du temple ait été gravement endommagé lors du tremblement de terre de 2011.

Il a estimé que le nouveau bâtiment, qui comprend un temple, ses quartiers d’habitation et le cimetière, revitaliserait un site qui remonte à 1608.

« Cela offre un nouveau style. De nombreuses familles trouvent facile de visiter leurs tombes », a déclaré Hirose.

Le cimetière utilise des machines développées par Daifuku, une entreprise qui produit des systèmes de stockage, de transport et de collecte pour les usines et les entrepôts.

« Notre société a construit des systèmes pour environ 60 installations (cimetières) à travers le pays », a déclaré Hidenobu Shinnaka, un haut responsable de Daifuku.

La première commande est arrivée dans les années 1990, et plus récemment, d’autres marchés asiatiques ont également manifesté leur intérêt, a-t-il déclaré.

Une manière chaleureuse

Les cimetières modernes sont non seulement souvent plus pratiques, mais aussi moins chers.

Un emplacement moyen coûte environ 7 100 dollars, soit environ la moitié d’une tombe traditionnelle, selon Kamakura Shinsho, une entreprise qui aide à connecter les clients aux cimetières.

D’autres cimetières modernes ne sont pas assez grands pour nécessiter des machines, mais intègrent d’autres caractéristiques nouvelles.

Le temple Kokokuji, fondé à Tokyo en 1630, a créé un espace unique en forme d’octogone avec des murs d’expositions allant du sol au plafond de statuettes individuelles de Bouddha en verre.

Chacune des statues – plus de 2 000 en tout – symbolise un individu dont les cendres y sont entreposées. Lorsque les visiteurs scannent une pièce d’identité ou saisissent un nom de famille, le bouddha attribué à leur proche s’illumine.

L’ensemble de l’affichage peut également être éclairé et le système peut produire divers motifs de mosaïque avec différentes statues illuminées dans une variété de couleurs pour créer une ambiance apaisante dans le sanctuaire sombre.

L’exposition est destinée à montrer que chacun de nous est entouré de beaucoup d’autres, et tous rejoindront Bouddha dans l’au-delà, a déclaré le moine résident Taijun Yajima, qui a construit l’installation de Ruriden avec des artistes et des ingénieurs.

Il dit que le deuil reste le même même dans les cimetières modernes.

« Les enfants devraient s’occuper des tombes et de l’âme des parents… Mais dans la réalité de certaines personnes, ce n’est tout simplement pas possible », a-t-il déclaré.

« J’ai réfléchi à la façon dont ces personnes peuvent être inhumées de manière chaleureuse, et voici la réponse. »

