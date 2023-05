Le Japon adopte de nouvelles sanctions contre la Russie et critique son accord de déploiement d’armes nucléaires en Biélorussie

TOKYO (AP) – Le Japon a approuvé vendredi des sanctions supplémentaires contre la Russie pour sa guerre contre l’Ukraine, notamment le gel des avoirs de dizaines d’individus et de groupes et l’interdiction des exportations vers des organisations liées à l’armée russe.

Le secrétaire en chef du Cabinet, Hirokazu Matsuno, a déclaré aux journalistes que l’approbation du Cabinet montre que le Japon est en phase avec le reste des pays du Groupe des Sept qui ont convenu lors de leur sommet à Hiroshima la semaine dernière de maintenir et de renforcer les sanctions contre la Russie.

Il a déclaré que le Japon était déterminé à travailler avec les autres pays du G7 et la communauté internationale au sens large « pour améliorer la situation » de l’Ukraine.

Matsuno a également vivement critiqué la signature d’un accord entre la Russie et la Biélorussie jeudi officialisant le déploiement des armes nucléaires tactiques de Moscou sur le territoire de son allié comme une décision qui « intensifie encore les tensions ».

« En tant que seul pays au monde à avoir subi des attaques nucléaires, le Japon trouve les menaces d’armes nucléaires de la Russie et leur utilisation absolument inadmissibles », a déclaré Matsuno. « Le gouvernement japonais demande à la Russie et à la Biélorussie de mettre fin aux actions qui aggravent encore les tensions alors que nous continuons à suivre l’évolution avec une vive inquiétude. »

Les sanctions et restrictions à l’exportation supplémentaires du Japon reflètent l’objectif du G7 d’empêcher le contournement des sanctions par des pays tiers et incluent une interdiction d’exporter des matériaux qui contribueraient à renforcer la base industrielle de la Russie, a déclaré Matsuno.

Selon un communiqué publié conjointement par les ministères des affaires étrangères, du commerce et des finances, 24 personnes et 78 organisations ont été ajoutées à une liste de personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs, y compris celles qui auraient contribué à détourner et à échapper aux sanctions.

Le Japon a également imposé une interdiction d’exportation à 80 organisations russes liées à l’armée, y compris des fabricants de machines. La fourniture de services de construction, d’ingénierie et autres à la Russie sera également interdite.

Le Japon a coopéré étroitement avec le G7 pour imposer des sanctions contre la Russie dans le cadre de sa guerre contre l’Ukraine, dans un contexte d’inquiétude croissante concernant l’impact du conflit en Asie, où la Chine a étendu sa présence militaire et menacé d’utiliser la force pour exercer son contrôle sur Taïwan autonome. .

Mari Yamaguchi, Associated Press