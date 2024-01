Le Japon achète des centaines de missiles Tomahawk aux États-Unis

TOKYO — Le Japon a signé jeudi un accord avec les États-Unis pour l’achat de jusqu’à 400 missiles de croisière Tomahawk dans le cadre de son renforcement militaire en cours en réponse aux menaces régionales croissantes.

Le gouvernement du Premier ministre Fumio Kishida s’est engagé à doubler ses dépenses annuelles de défense pour les porter à environ 10 000 milliards de yens (68 milliards de dollars) d’ici 2027, ce qui ferait du Japon le troisième plus grand dépensier militaire au monde après les États-Unis et la Chine.

Le ministre de la Défense, Minoru Kihara, a annoncé en décembre la décision d’accélérer le déploiement de certains Tomahawks et de missiles sol-navire de type 12 de fabrication japonaise à partir de l’exercice 2025, un an avant le plan initial. Le gouvernement affirme que le Japon est confronté à son environnement de sécurité « le plus sévère » depuis la Seconde Guerre mondiale en raison des menaces de la Chine et de la Corée du Nord, ce qui l’a amené à accroître sa coopération militaire avec les États-Unis, l’Australie, la Grande-Bretagne et d’autres pays amis.

En novembre, les États-Unis ont approuvé la vente pour 2,35 milliards de dollars de deux types de Tomahawks : 200 missiles Block IV et 200 versions améliorées Block V. Ils peuvent être lancés depuis des navires de guerre et atteindre des cibles situées à 1 000 milles de distance, ont indiqué des responsables.

Kihara et l’ambassadeur américain au Japon Rahm Emanuel ont assisté jeudi à la signature de l’accord d’achat.

Le Japon et les États-Unis ont convenu d’accélérer le déploiement « en réponse à un environnement de sécurité de plus en plus sévère », a déclaré Kihara.

Emanuel a déclaré que la formation des militaires japonais pour les Tomahawks débuterait en mars.

À la fin de l’année dernière, le gouvernement japonais a assoupli l’interdiction sur les exportations d’armes meurtrières, autorisant ainsi la vente à ces pays d’armes et de composants de fabrication japonaise sous licence d’autres pays. Le gouvernement a rapidement approuvé l’envoi de missiles Patriot de fabrication japonaise aux États-Unis pour compléter l’inventaire américain.

Le Japon accélère le déploiement de missiles de croisière à longue portée capables d’atteindre des cibles en Chine ou en Corée du Nord, tandis que les troupes japonaises travaillent de plus en plus aux côtés des États-Unis et d’autres pays amis et assument des rôles plus offensifs.

Lors d’une conférence de presse jeudi, marquant la fin de sa deuxième année à Tokyo, Emanuel a salué la démarche rapide du Japon durant cette période pour renforcer son armée et renforcer son alliance avec les États-Unis pour relever les défis dans la région.

Dans le cadre d’une nouvelle stratégie de défense adoptée en décembre 2022, le Japon a rejoint les États-Unis, l’Australie, la Corée du Sud et de nombreux autres partenaires régionaux « dans une vision alignée sur la manière de promouvoir la paix et la prospérité dans l’Indo-Pacifique et de relever les défis de front ». “, a déclaré Emmanuel. L’approche américaine dans son partenariat avec le Japon consiste à « assurer la dissuasion » et à s’assurer qu’il n’y aura pas de changement dans la région par la force militaire, a déclaré Emanuel.

« Un nouveau Japon est en train d’émerger, un Japon plus compétent », a-t-il déclaré.