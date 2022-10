Le Japon accueille les touristes étrangers après la levée des restrictions frontalières en cas de pandémie

Désireux d’admirer le feuillage coloré, de manger des sushis et de faire du shopping, des hordes de touristes étrangers ont commencé à arriver au Japon mardi, avec la fin des restrictions frontalières de lutte contre la pandémie qui étaient en place depuis plus de deux ans.

“Nous avons appris que nous pouvions enfin venir. Nous sommes vraiment, vraiment heureux”, a déclaré Nadine Lackmann, une Allemande qui faisait partie de la foule de touristes arrivant à l’aéroport Haneda de Tokyo.

On s’attend à ce que des voyageurs comme Lackmann apportent un coup de pouce de 5 000 milliards de yens (47,3 milliards de dollars canadiens) dont la troisième économie mondiale a cruellement besoin. Et le flot de visiteurs devrait continuer de croître.

La limite quotidienne de 50 000 arrivées a disparu. Les compagnies aériennes ont ajouté des vols en réponse à la réouverture complète des frontières. Les voyages sans visa sont de retour pour les visites d’affaires à court terme et le tourisme de plus de 60 pays.

David Beall, un photographe basé à Los Angeles qui est allé 12 fois au Japon, a déjà réservé un vol, prévoyant d’aller à Fukui, Kyoto, Osaka et Tokyo. La dernière fois qu’il était au Japon, c’était en octobre 2019. Mais ce sont des choses de tous les jours que l’Américain attend avec impatience, comme manger le plat populaire d’escalopes de porc au Japon, le tonkatsu.

“Aussi cliché que cela puisse paraître, le simple fait d’être de retour au Japon après tout ce temps est ce que j’attends le plus avec impatience. Cela inclut bien sûr, espérons-le, rencontrer de nouvelles personnes, manger la nourriture qui m’a manqué comme un bon tonkatsu, être dans la nature à cette période de l’année, prendre les trains », a-t-il dit.

Une femme traverse l’aéroport international Haneda de Tokyo après son arrivée mardi. (Eugène Hoshiko/Associated Press)

Peu de protocoles restants

Environ 32 millions de touristes ont visité le Japon en 2019, avant le COVID-19. Leur retour est le bienvenu pour une bonne raison. Beaucoup auront plus de pouvoir d’achat parce que le yen japonais a perdu de la valeur ces derniers mois par rapport au dollar américain, à l’euro et à d’autres devises.

Les seuls protocoles restants pour l’entrée sont que vous devez être complètement vacciné avec un rappel ou avoir un test PCR négatif dans les 72 heures suivant le départ. Pratiquement tous les visiteurs des États-Unis, du reste de l’Asie, de l’Europe et de l’Amérique du Sud qui remplissent ces conditions n’auront pas à se mettre en quarantaine.

En août, lors de la dernière flambée de coronavirus au Japon, les nouvelles infections quotidiennes à l’échelle nationale ont dépassé les 200 000. À l’heure actuelle, le nombre de cas et de décès a diminué. La semaine dernière, les décès quotidiens étaient en moyenne de huit personnes dans tout le pays. Le gouvernement a fourni des vaccins COVID-19 gratuits, encourageant en particulier les personnes âgées et les personnes médicalement vulnérables à se faire vacciner.

Les visiteurs devront peut-être s’adapter aux masques faciaux, portés par la plupart des Japonais un peu partout en dehors de chez eux. De nombreux magasins et restaurants exigent que les clients portent des masques et se désinfectent les mains. Certains établissements ferment encore tôt, ou ont complètement fermé.

Mais les réservations depuis l’étranger avec la compagnie aérienne japonaise All Nippon Airways Co., ou ANA, ont déjà quintuplé par rapport à la semaine dernière, tandis que les réservations de vols au départ du Japon ont doublé.

Le trafic en provenance du Canada bondit

Air Canada a déclaré que les réservations de voyages canadiens au Japon avaient bondi de 51 % ce mois-ci par rapport à septembre, tandis que le nombre de voyageurs du Japon au Canada avait augmenté de 16 % au cours de la même période.

L’économie japonaise peut profiter de l’afflux de dépenses touristiques.

Fitch Ratings prévoit que l’économie japonaise croîtra à un rythme annuel de 1,7 % cette année et de 1,3 % en 2023, soutenue par un crédit facile, une reprise des industries de services et une résolution progressive des problèmes de chaîne d’approvisionnement, ce qui stimulera la fabrication et exportations.

Les japonais voyagent aussi plus

Le Japon avait essentiellement fermé ses frontières aux touristes, mais a commencé à autoriser les voyages organisés en juin. De nombreuses personnes ont choisi d’attendre un voyage individuel à durée indéterminée avant de réserver leurs billets.

Avec une nervosité décroissante face aux risques d’infections, les Japonais voyagent également davantage – encouragés par les réductions offertes par les compagnies aériennes, les trains à grande vitesse, onsen des stations thermales et des hôtels pour relancer l’industrie du voyage en difficulté.

Mardi, les gens se promènent le long du Sannen-zaka, une zone touristique populaire de Kyoto, pavée de pierres. (Fred Mery/AFP/Getty Images)

“Maintenant, nous sommes tous prêts à accueillir des personnes de l’étranger”, a déclaré Shuso Imada, directeur général du Centre d’information sur le saké et le shochu du Japon.

Son travail consiste à promouvoir le saké, le vin de riz et la liqueur de shochu à base d’orge, de pommes de terre ou d’autres légumes, au pays et à l’étranger.

“L’automne est la meilleure saison pour savourer la cuisine japonaise avec du saké et du shochu”, a-t-il déclaré.

C’est pourquoi Javier Perez Toledo a attendu plus d’un an pour sa lune de miel.

“Nous sommes vraiment passionnés par le pays”, a-t-il déclaré en arrivant d’Espagne. “Nous sommes si heureux d’avoir pu venir.”