Le Japon a signé un accord critique sur les minéraux avec les États-Unis – mais il perd toujours la course mondiale aux véhicules électriques

Le PDG de Sony Honda Mobility, Yasuhide Mizuno, prend la parole lors d’une conférence de presse à Tokyo, le 13 octobre 2022. La coentreprise de mobilité de Sony et Honda a dévoilé un nouveau prototype de véhicule électrique en janvier.

L’accord sur les minéraux critiques a été « négocié à la vitesse de l’éclair » alors que des accords similaires « prennent généralement des années », a déclaré à CNBC David Boling, directeur du groupe Eurasia pour le Japon et le commerce asiatique.

Notamment, l’accord permet aux minéraux du Japon de répondre aux exigences d’approvisionnement pour les crédits d’impôt américains sur les véhicules électriques, débloquant jusqu’à 7 500 $ par véhicule. Les États-Unis ont signé l’Inflation Reduction Act en 2022, qui subventionne la production nationale de véhicules électriques et de batteries.

En mars, Tokyo a signé l’accord américano-japonais sur les minéraux critiques, garantissant l’engagement des deux pays à renforcer les chaînes d’approvisionnement et à promouvoir les technologies des batteries pour véhicules électriques.

Le Japon se prépare à devenir un acteur plus important dans l’espace des véhicules électriques en signant un accord commercial critique sur les minéraux avec les États-Unis, mais il a beaucoup de retard à rattraper et les contraintes de ressources pourraient ralentir ses progrès.

Sato a remplacé Toyoda au poste de PDG en avril dans le but « d’accélérer [Toyota’s] passer à l’électrification », selon un transcription officielle . Toyoda est maintenant président de la société.

C’est un changement marqué par rapport à septembre dernier, lorsque son prédécesseur Akio Toyoda a déclaré que le constructeur automobile continuerait d’investir dans une variété de véhicules électrifiés, plutôt que de se lancer dans des véhicules tout électriques ou électriques à batterie. Ses remarques ont essentiellement doublé sur la stratégie EV de Toyota à l’époque, que certains investisseurs et groupes écologistes avaient critiquée comme étant trop conservatrice.

Le Japon est à la traîne en matière de véhicules électriques. Alors que les constructeurs automobiles occidentaux et chinois contrôlaient environ 90 % du marché mondial des véhicules électriques en 2022, leurs homologues japonais représentaient moins de 5 %, Nikkei Asie signalé.

« Les entreprises japonaises ont mis du temps à sortir des blocs de départ et pourraient ne pas être en mesure de rivaliser maintenant dans cette course folle aux véhicules électriques », a déclaré Boling.

Les ventes de BEV augmentent également rapidement en Chine, augmentant de 60% par rapport à 2021 pour atteindre 4,4 millions, a ajouté l’AIE. Le plus grand marché de véhicules électriques au monde a mis en place un large éventail de politiques de promotion des véhicules électriques dans ses principales villes, a déclaré l’AIE, telles que des subventions pour chaque achat d’un véhicule électrique pur.

Mais les BEV sont les principaux moteurs de la croissance du nombre de véhicules électriques sur les routes dans le monde, représentant plus de 70 % de la croissance annuelle totale en 2022, le L’Agence internationale de l’énergie a signalé . Un peu plus de 730 000 BEV ont été vendus aux États-Unis en 2022, ce qui représente 43,5 % de toutes les ventes de VE cette année-là, données du Laboratoire national d’Argonne a montré.

Jusqu’à présent, les constructeurs automobiles japonais se sont davantage concentrés sur les hybrides et l’hydrogène, a déclaré Boling d’Eurasie. À l’instar de Toyota, des constructeurs automobiles comme Honda et Nissan n’ont annoncé que récemment des extensions importantes de leurs gammes de véhicules tout électriques. Les véhicules électriques hybrides représentent toujours 96,8 % des nouvelles ventes de VE dans le pays, selon la Japan Automobile Dealers Association.

Honda aussi annoncé en avril prévoit de produire plus de 2 millions de véhicules électriques par an d’ici 2030, avec pour objectif ultime de ne vendre que des VEB ou des véhicules électriques à hydrogène dans le monde d’ici 2040.

La Chine raffine 90% de ces éléments ainsi que 60% à 70% du lithium et du cobalt, nécessaires à la fabrication des batteries EV, un Rapport de l’AIE trouvé. Le Japon est le plus grand consommateur d’éléments de terres rares, comme le dysprosium, en dehors de la Chine.

Le Japon dépend de la Chine pour les minéraux critiques essentiels à la production de composants de véhicules électriques. Plus de 90 % des véhicules électriques commercialisés aujourd’hui contiennent des moteurs synchrones à aimants permanents, qui utiliser des éléments de terres rares qui sont géographiquement concentrés en Chine, selon l’Agence internationale de l’énergie.

Mais trouver des alternatives aux sources actuelles de terres rares prendra beaucoup de temps et d’argent, a déclaré Boling. « En attendant, le Japon doit s’attaquer à sa dépendance vis-à-vis de la Chine et faire tout ce qu’il peut pour atténuer ce risque », a-t-il déclaré.

Dans le cadre des efforts visant à diversifier son réseau d’approvisionnement en véhicules électriques hors de la Chine, le gouvernement japonais et les principaux fabricants recherchent de nouvelles technologies pour réduire la dépendance à l’égard des matériaux d’origine chinoise.

Pour l’instant, le Japon a mis l’accent sur la coopération économique comme contrepoids à sa dépendance vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement chinoises en matière de véhicules électriques. Un haut responsable du gouvernement a déclaré que le Japon encouragerait le développement des ressources minérales critiques avec le G-7 et d’autres « pays partageant les mêmes idées », a rapporté S&P Global Commodity Insights.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida s’est concentré sur l’Asie du Sud-Est dans le cadre de sa stratégie de politique étrangère, invitant Singapour à une réunion de sensibilisation des dirigeants financiers du G-7 et invitant l’Indonésie à se joindre aux réunions du G-7 à Hiroshima.

Boling, l’ancien négociateur commercial, a déclaré que ce dernier « se distingue » comme « un signe de l’objectif du Japon de développer des relations économiques plus solides avec l’Indonésie sur de nombreux fronts, y compris les minéraux critiques ». L’Indonésie possède l’une des plus grandes réserves de nickel au monde et devrait contribuer à 46% de la production mondiale de nickel primaire d’ici 2027, a rapporté Perspectives mondiales sur les matières premières S&P. Le nickel est un composant essentiel des cellules de batterie lithium-ion que la plupart des véhicules électriques utilisent.

Le gouvernement continuera également à fournir un financement direct aux projets dirigés par le Japon, comme l’ont toujours fait des agences d’État comme le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie ou l’Organisation japonaise pour la sécurité des métaux et de l’énergie. Le METI subventionnera jusqu’à la moitié du coût des projets de fonderie et de développement minier des entreprises japonaises, Nikkei Asie rapporté en avril.

Dans un secteur où « les taux de réussite sont faibles », « l’intervention de l’État est nécessaire au moins à court terme », a déclaré Vekasi.

L’aide et les investissements gouvernementaux peuvent atténuer les risques tels que « l’horizon à long terme » des projets miniers, la volatilité des prix des minerais et le manque d’expertise des petites sociétés minières, a ajouté Vekasi.

Les espoirs du Japon en matière de véhicules électriques ont été le « catalyseur » de l’accord commercial sur les minéraux critiques avec les États-Unis, a déclaré Boling. Il reste à voir si les initiatives récentes des constructeurs automobiles et des agences d’État réaliseront ces ambitions.