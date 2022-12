Le Japon a le cœur brisé alors que la Croatie remporte la séance de tirs au but de la Coupe du monde

Le gardien croate Dominik Livakovic est devenu un héros national en sauvant trois des tirs au but du Japon lors de la fusillade pour faire passer les finalistes de 2018. Alex Grimm/Getty Images

AL-WAKRAH, Qatar – Quatre ans après leur superbe parcours en Coupe du monde en Russie, la Croatie cherche à tout recommencer. Ils ont éliminé le Japon 3-1 aux tirs au but après un match nul 1-1 au stade Al Janoub, pour se qualifier pour les quarts de finale. Ils affronteront le Brésil ou la Corée du Sud en quart de finale vendredi.

Les Croates l’ont fait en renversant au moins partiellement le scénario préféré du Japon, prenant du retard contre les artistes bouleversés du tournoi juste avant la mi-temps, puis égalisant avec une tête retentissante d’Ivan Perisic au début de la seconde période. Aucune des deux équipes n’a pu affirmer de manière convaincante qu’elle méritait la victoire en prolongation et Dominik Livakovic a sauvé les deux premières pénalités japonaises pour donner un coup de marteau à la Croatie lors de la fusillade. Après un autre arrêt de Livakovic, Mario Pasalic a fait exploser le penalty final devant Shuichi Gonda et les Croates se sont déversés sur le terrain alors que les Japonais baissaient la tête.

Le Japon, la Cendrillon consensuelle du tournoi après avoir battu l’Allemagne et l’Espagne en phase de groupes, a pris les devants juste avant la pause avec une frappe à bout portant de Daizen Maeda et il a semblé qu’un autre bouleversement pourrait être entre leurs mains. Mais après une première mi-temps souvent trop désinvolte dans la possession de balle, la Croatie s’est montrée plus précise après la pause et a eu les meilleures occasions au fur et à mesure de la partie.

Le Japon a eu ses moments – le tir dévié de Kaoru Mitoma dans la première moitié des prolongations était plein d’espoir – mais n’a finalement pas pu trouver un autre morceau de drame tardif. Lorsque Takumi Minamino et Mitoma ont ensuite raté le coup, le résultat final semblait inévitable.

Réaction rapide

1. La Croatie est de retour – et ils ont plus que Modric

Alors que la Croatie était certainement le favori des paris à l’approche du match, son entraîneur, Zlatko Dalic, était déterminé à présenter son équipe comme l’outsider animé qu’elle a prouvé être dans le football européen.

“La population de la Croatie est de quatre millions d’habitants et les résultats que nous avons obtenus sur la scène mondiale sont miraculeux”, a déclaré Dalic, et il est difficile d’argumenter : après avoir été finalistes surprises en Russie, ils ont emmené l’Espagne en prolongation en huitièmes de finale. à l’Euro 2020, et maintenant ils sont de retour dans les huit derniers.

Alors que le meneur de jeu vétéran du Real Madrid Luka Modric est toujours le point focal, leur qualité est bien plus profonde. Leur premier but était un remarquable éclat individuel. Après quelques passes sans direction, Dejan Lovren a envoyé un centre en piqué que Perisic a absolument martelé avec une tête à 15 mètres et le plongeon de Gonda n’était que pour le spectacle.

Certains des remplacements de Dalic ont sûrement soulevé des sourcils – à la fusillade, Modric, Perisic, Mateo Kovacic et Andrej Kramaric avaient tous été retirés – mais la confiance de l’entraîneur en son banc a été prouvée lorsque la Croatie s’est qualifiée.

Il convient également de souligner les prouesses de Perisic en Coupe du monde : en plus d’avoir égalisé le score dans ce match pour la Croatie, il a également marqué des buts égalisateurs en demi-finale et en finale il y a quatre ans. Ses six buts en carrière en Coupe du monde le rapprochent de Davor Sukor – vainqueur du Soulier d’or de la Coupe du monde 1998 – pour le plus grand nombre de l’histoire de la Croatie.

Le but égalisateur d’Ivan Perisic est entré dans l’histoire de la Croatie et lui a finalement ouvert la voie pour atteindre les quarts de finale. Alex Grimm/Getty Images

2. Le Japon inspire… mais revit un cauchemar

Les séquelles psychologiques de ce qui est arrivé aux Japonais en 2018 – lorsqu’ils ont concédé trois buts dans les 21 dernières minutes pour perdre contre la Belgique, 3-2, en huitièmes de finale en Russie – ont pesé lourd sur ce match. Le vétéran Yuto Nagatomo a déclaré dans la préparation qu’il était hanté par le résultat et que des souvenirs de la nuit lui revenaient fréquemment à l’esprit à des moments aléatoires au cours des quatre dernières années, le forçant à revivre la déception.

Avec une autre opportunité au même stade, Nagatomo a exhorté ses coéquipiers à être courageux et, selon ses mots, à “entrer dans l’histoire” en tant que première équipe japonaise à atteindre les huit derniers d’une Coupe du monde. Il a même invoqué les samouraïs japonais en disant: “S’ils ont peur au combat, ils ne pourront pas utiliser pleinement leurs armes. C’est la même chose dans le football.”

Au début, le Japon l’a fait. Leur plan de jouer depuis les ailes était une tentative claire de neutraliser l’avantage de la Croatie au milieu et ils se sont créés plusieurs occasions de loin avant de prendre les devants.

En seconde période, cependant, ils semblaient mal à l’aise de jouer avec la tête et leur contre-attaque tant vantée n’a jamais vraiment cliqué au fil du match, tandis que la fusillade a été décevante dès le début.

Au final, un tournoi d’inspiration pour le Japon se termine par une fin familièrement brutale.

3. La prochaine étape pourrait être la plus difficile pour la Croatie

La récompense de la Croatie pour avoir traversé 120 minutes de va-et-vient et de bataille émotionnelle ? Soit un groupe sud-coréen sur le bouleversement de sa vie, soit, plus probablement, le Brésil, favori du tournoi.

À ce stade, il est difficile d’affirmer que la Croatie n’aurait aucune chance de perforer – Modric, même à 37 ans, peut encore changer n’importe quel match – mais la profondeur du Brésil sera un avantage majeur. La Croatie a survécu à une fin épuisante de la phase de groupes, puis a parcouru la distance ici, donc la fatigue (à la fois mentale et physique) sera un facteur.

Et pourtant : ils l’ont fait il y a quatre ans et pourraient sûrement le refaire. De plus, un gardien de but chaud peut toujours être le grand égaliseur, et après avoir effectué trois arrêts en fusillade, Livakovic volera.

Notes des joueurs (1 = pire, 10 = meilleur)

Japon: Shuichi Gonda 7, Takehiro Tomiyasu 7, Maya Yoshida 7, Shogo Taniguchi 6, Junya Ito 7, Wataru Endo 8, Hidemasa Morita 6, Yuto Nagatomo 6, Ritsu Doan 7, Daizen Maeda 8, Daichi Kamada 7.

Sous-marins: Hiroki Sakai 6, Takuma Asano 6, Kaoru Mitoma 5, Ao Tanaka 6, Takuma Minamino 6.

Croatie: Dominik Livakovic 8, Josip Juranovic 7, Dejan Lovren 8, Josko Gvardiol 7, Borna Barisic 7, Luka Modric 6, Marcelo Brozovic 8, Mateo Kovacic 7, Andrej Kramaric 6, Bruno Petkovic 6, Ivan Perisic 7.

Sous-titres : Mario Pasalic 6, Ante Budimir 6, Nikola Vlasic 6, Lovro Majer 6, Mislav Orsic 6, Marko Livaja 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Dominik Livakovic

Il n’y a rien de mieux pour une équipe dans une fusillade que de voir son gardien lapider les deux premiers tireurs de l’adversaire. Livakovic a été solide pendant 120 minutes et a ensuite livré exactement ce dont son équipe avait besoin aux tirs au but.

Le pire : Maya Yoshida

Difficile de trouver un candidat approprié ici car les deux équipes ont mené une bataille très égale, mais après que Marko Livaja ait frappé le poteau pour la Croatie lors de la fusillade, donnant au Japon une lueur d’espoir, Yoshida a immédiatement enchaîné avec un faible penalty que Livakvic a sauvé facilement pour enlever n’importe quel drame.

Faits saillants et moments marquants

Mario Pasalic est intervenu et a marqué le penalty gagnant pour la Croatie lors de la fusillade, déclenchant des célébrations folles au sein de son équipe.

LA CROATIE LE REMPORTE AUX PENALITES 🇭🇷 pic.twitter.com/xV6UmuHHuR – Football FOX (@FOXSoccer) 5 décembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

L’entraîneur japonais Hajime Moriyasu : “Les joueurs nous ont montré l’avenir, une nouvelle ère du football japonais. Nous avons battu l’Allemagne, nous avons battu l’Espagne… Si nous prenons confiance en cela, et si nous pensons dépasser ces équipes plutôt que de simplement rattraper, l’avenir est radieux. .”

Le joueur croate Nikola Vlasic : “Ils nous ont donné un match difficile, mais nous savions que ce serait le cas, ce n’est pas une coïncidence s’ils ont battu l’Allemagne et l’Espagne. Nous avons eu plus d’occasions et je pense que nous méritions de gagner.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Le premier but du Japon était son premier dans la première moitié d’un match de la Coupe du monde de cette année. La seule autre équipe asiatique à avoir marqué le premier but d’un match en phase à élimination directe de la Coupe du monde a été la Corée du Nord en 1966, lorsqu’elle a perdu 5-3 contre le Portugal.

L’avance du Japon était sa première à la mi-temps d’un match de Coupe du monde depuis un match de phase de groupes contre le Danemark en 2010, alors qu’il menait 2-0.

Le Japon est la première équipe de l’AFC à marquer le premier but d’un match à élimination directe depuis qu’ils l’ont fait eux-mêmes en 2018 contre la Belgique, un match qu’ils ont ensuite perdu 3-2.

Le but d’Ivan Perisic l’a égalé à Davor Suker pour le plus grand nombre de buts en Coupe du monde de l’histoire de la Croatie (6). Perisic a également égalé Mario Mandzukic pour le deuxième plus grand nombre de buts de l’équipe nationale senior masculine croate (33). Seul Davor Suker (45 ans) en a plus.

Cependant, avec son 10e but en Coupe du monde ou en Euros, l’ailier de Tottenham Hotspur a dépassé Suker pour devenir le Croate avec le plus de buts pour l’équipe nationale masculine lors d’un tournoi majeur.

Perisic a marqué les trois derniers buts égalisateurs de la phase à élimination directe de la Coupe du monde pour la Croatie. Il a marqué des niveleurs en demi-finale et en finale de la Coupe du monde 2018.

La passe décisive de Dejan Lovren pour l’égalisation de Perisic était sa première dans un match de compétition pour la Croatie. Il s’agissait également de sa première passe décisive toutes compétitions confondues depuis le 4 décembre 2019, lorsqu’il avait inscrit un but pour Divock Origi lors de la victoire 5-2 de Liverpool sur Everton.

Le dernier match de Coupe du monde du Japon à aller en prolongation remonte aux huitièmes de finale de 2010 contre le Paraguay. Ce match a finalement abouti à une fusillade, qu’ils ont également perdue.

Si Luka Modric joue en quart de finale, il deviendra le sixième joueur de l’UEFA à atteindre 160 apparitions en carrière avec une équipe internationale senior masculine.

Suivant

Japon: Les Samurai Blue n’ont pas de matches à leur calendrier pour le moment, mais ils organiseront certainement des matches amicaux avant le tournoi avant la Coupe d’Asie de l’AFC, qui se tiendra au Qatar l’été prochain.

Croatie: Après que ce match ait parcouru toute la distance, la Croatie a quatre jours pour récupérer avant son affrontement en quart de finale contre le Brésil ou la Corée du Sud, qui joueront leur match des huitièmes de finale plus tard lundi. Ce match aura lieu au Education City Stadium le vendredi 9 décembre à 15 h, heure locale / 7 h HE.