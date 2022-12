Le Japon a besoin de travailleurs technologiques indiens. Mais ont-ils besoin du Japon ?

À bien des égards, Yogendra Puranik est une réussite d’immigrant.

M. Puranik, 45 ans, a rejoint la première vague de travailleurs indiens de la technologie qui se sont rendus au Japon au début des années 2000. Il est devenu citoyen japonais et en 2019, il a été élu à Tokyo, une première pour un Indien. Cette année, il a été embauché comme directeur d’une école publique.

Maintenant, cependant, alors que les entreprises japonaises se démènent pour attirer des Indiens plus instruits comme M. Puranik pour combler une pénurie béante d’ingénieurs en informatique, il ne se fait aucune illusion sur les défis auxquels le Japon, et ceux qu’il attire, seront confrontés.

Les recruteurs l’appellent un test crucial de la capacité du Japon à rivaliser avec les États-Unis et l’Europe pour les talents mondiaux de plus en plus recherchés. Mais des salaires inférieurs et des barrières linguistiques et culturelles abruptes rendent le Japon moins attrayant pour beaucoup. Des structures d’entreprise rigides peuvent frustrer les nouveaux arrivants. Et le Japon, qui a longtemps été ambivalent quant à la présence d’étrangers, manque d’un système établi pour les intégrer dans la vie japonaise.

“Ces étrangers arrivent, et il n’y a aucune communication entre les Japonais et les étrangers”, a déclaré M. Puranik à son domicile dans un quartier indien de l’est de Tokyo. “Il n’y a pas d’inclusion qui se passe.”