Le Jamshedpur FC signe le milieu de terrain brésilien Rafael Crivellaro

Le Jamshedpur FC a renforcé mercredi son attaque avec la signature du milieu de terrain brésilien Rafael Crivellaro, qui fera partie des Men of Steel jusqu’à la fin de la saison 2022-23 de la Super League indienne (ISL).

“Nous sommes ravis d’accueillir le milieu de terrain brésilien Rafael Crivellaro qui a rejoint les Men of Steel pour le reste de la saison”, a déclaré le Jamshedpur FC dans un communiqué sur Twitter.

Le club se tournera vers le Brésilien pour apporter de la créativité et de l’étincelle à son attaque, qui a du mal à marquer des buts en attaque. Le Jamshedpur FC n’a marqué que six buts en huit matches jusqu’à présent cette saison, alors qu’il occupe la dixième place du classement avec une victoire en huit matches.

« Je suis très heureux de rejoindre le Jamshedpur FC. C’est un nouveau défi et un nouveau départ pour moi et j’espère pouvoir aider l’équipe à réussir. L’équipe m’a accueilli à bras ouverts et je suis très heureux de travailler avec l’entraîneur et tout le monde ici”, a déclaré Crivellaro.

“Je tiens à remercier les fans pour l’accueil chaleureux et je suis très heureux et excité de jouer pour eux sur le terrain”, a-t-il ajouté.

Crivellaro a été l’un des milieux de terrain offensifs les plus excitants de l’ISL et fait partie intégrante du Chennaiyin FC depuis qu’il a rejoint les deux fois champions de l’ISL en 2019.

Le joueur de 33 ans a décroché le plus grand nombre de passes décisives (8) au cours de la saison ISL 2019-2020 et a inscrit sept buts, dont des hurleurs, alors que le Chennaiyin FC atteignait la finale. Crivellaro n’a pas pu reproduire sa forme la saison suivante, ne contribuant qu’un but et une aide en sept matchs.

Le Brésilien a raté toute la saison ISL 2021-22 et n’a pas trouvé de place dans l’équipe de 35 joueurs du Chennaiyin FC au cours de la saison en cours.

“Je suis ravi que nous ayons signé Rafael. C’est facile de voir très vite les qualités qu’il va nous apporter. Rafael est un joueur très talentueux. Il peut lier la défense à l’attaque. Il est très créatif et a l’air très en forme et je suis sûr qu’il va obtenir beaucoup de passes décisives pour nous”, a déclaré l’entraîneur-chef du Jamshedpur FC, Aidy Boothroyd, dans un communiqué.

Le Jamshedpur FC affrontera l’ATK Mohun Bagan lors de son prochain défi à Kolkata, jeudi. Ils ont subi une défaite en cinq matchs consécutifs et chercheront à rebondir contre les Mariners.

