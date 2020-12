Lorsque le Jamshedpur FC affrontera le Hyderabad FC mercredi lors de son prochain match de la Super League indienne (ISL) au Tilak Maidan Stadium, il tentera de remporter sa première victoire.

Hyderabad n’a peut-être pas concédé de but dans les deux matchs auxquels ils ont joué jusqu’à présent, mais ils n’en ont pas non plus marqué beaucoup; ils n’ont réussi à en marquer qu’un. En outre, Hyderabad devrait également faire face aux blessures du milieu de terrain Luis Sastre et de l’attaquant Joel Chianese.

Le seul but d’Hyderabad est venu d’un penalty lors de leur match d’ouverture contre l’Odisha FC, marqué par l’attaquant Aridane Santana. L’entraîneur Manuel Marquez est entré dans la saison avec une équipe qui n’a pas pu garder un seul zéro la saison dernière et qui est maintenant occupé à laisser son équipe créer plus d’opportunités à l’avance.

« Nous devons nous améliorer non seulement en défense, mais aussi dans la dernière partie de la surface de réparation de l’adversaire. Nous devons créer plus d’occasions claires. En deux matches, nous n’avons qu’un seul but sur penalty », a-t-il déclaré mardi.

L’attaquant de Jamshedpur Nerijus Valskis a déjà marqué trois fois et Marquez sait de quoi le Lituanien est capable. Ils ont marqué un total de trois buts cette saison, mais en ont également concédé quatre et n’ont pas encore remporté de victoire.

L’entraîneur Owen Coyle, qui n’a pas encore goûté à une victoire avec Jamshedpur, a déclaré qu’ils devraient respecter leurs adversaires car ils savent de quoi ils sont capables.

« Nous avons beaucoup de respect pour la qualité d’Hyderabad. Aridane est un grand joueur. Nous sommes bien conscients de la menace qu’ils ont. Mais nous savons que si nous performons comme nous l’avons fait en première période (contre Odisha), alors nous pouvons obtenir les trois points », a déclaré Coyle.