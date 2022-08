Le Jamshedpur FC bat le champion en titre du FC Goa 1-0

L’affrontement entre le FC Goa et le Jamshedpur FC en Coupe Durand semblait sur le papier une rencontre d’égal à égal puisque les deux joueurs sont entrés dans leur équipe de développement, mais les champions en titre ont perdu lors de la 131e édition.

Tapan Halder a fait la différence avec son but à la 84e minute alors que les Men of Steel battaient Gaurs 1-0 au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata vendredi.

Jamshedpur a cependant eu une pléthore d’occasions sur le compteur dans les premières minutes du match, mais le manque de sang-froid, l’intention de finition et de bons arrêts du gardien ont permis au FC Goa de surmonter l’assaut.

À la 20e minute, Lalruatmawia a tenté sa chance depuis le bord de la surface de réparation mais son tir du gauche n’a pas suffi à donner l’avantage à Jamshedpur.

Environ 10 minutes plus tard, Nikhil Barla a envoyé un délicieux ballon derrière la défense depuis la droite alors que Lalruatmawia s’est glissé devant le gardien de but mais n’a pas encore pu obtenir la touche révélatrice.

À la 40e minute, Keisan Angelo Singh de Jamshedpur, mais son tir a également sifflé et non pas au fond des filets.

Après la pause, le FC Goa est sorti du bloc avec une vigueur renouvelée alors que Muhammed Nemil menait l’attaque de face.

Alors que le FC Goa prenait l’avantage avec des passes rapides et des changements constants de position, les tacles arrivaient des jeunes de Jamshedpur.

Alors que le match avançait et que le temps s’écoulait, chaque attaque s’est éteinte dans le dernier tiers. À la 71e minute, Lalruatmawia a été renversé dans la surface de réparation alors que l’arbitre désignait l’endroit. Vinil Poojary a intensifié mais son effort était apprivoisé et a été facilement sauvé par Hrithik Tiwari dans le but du FC Goa.

À la 75e marque, Phrangki Buam a raté une chance en tête-à-tête une fois joué derrière par Nemil, mais son tir était directement sur le gardien alors que Mohit Singh Dhami s’assurait qu’il y avait la parité dans le score.

Il y a finalement eu une chance convertie à la 84e minute alors que Vinil Poojary et Phijam Vikash Singh se sont bien combinés sur le flanc gauche, ce dernier envoyant un ballon de curling que le remplaçant Tapan Halder a rattrapé Hrithik Tiwari.

