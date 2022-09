Le Jamshedpur FC bat Indian Air Force 2-1 pour terminer avec deux victoires

Le Jamshedpur FC (JFC) a terminé sa 131e édition de la Coupe IndianOil Durand en beauté, en battant l’équipe de football de l’armée de l’air indienne (IAFFT) 2-1 dans une rencontre du groupe A au Kishore Bharati Krirangan (KBK) de Calcutta. Les Red Miners ont marqué un but chacun dans chaque mi-temps grâce à Piyush Tahkuri et Ruatmawia, pour terminer avec six points en quatre matchs et s’emparer de la troisième place du groupe. Soma a marqué le seul but de l’IAFT, qui a terminé en bas du groupe avec quatre défaites en quatre matchs.

Indian Air Force a fait de bons mouvements dans le dernier tiers mais ils doivent bien finir. Le match ne s’est pas joué dans un endroit idéal avec les deux équipes aux prises avec des problèmes de finition, mais même alors, les jeunes du JFC semblaient les plus impatients. Ils ont monté des attaques bien organisées dans les premières étapes et l’IAFT a également créé quelques occasions mais leur arrivée dans le dernier tiers laissait beaucoup à désirer.

JFC a ouvert le score lorsque Ruatmawia, qui a réalisé un super match, a envoyé une belle balle en profondeur à Piyush Tahkuri qui n’a commis aucune erreur avec une première fois.

Ils ont presque ajouté une seconde lorsque le gardien IAFFT Dinesh est sorti de sa ligne pour rater complètement le ballon, mais Piyush cette fois n’a pas pu terminer dans un filet vide.

Les hommes de l’Air commençaient à en faire un jeu après le revers et ont fait deux bons mouvements en l’espace d’environ 10 minutes, se préparant à l’égalisation. Ils ont finalement obtenu une récompense, quand après une attaque sur la droite, une mise à pied est tombée sur Soma, qui a lancé un pied droit dans le coin inférieur droit. C’était un but de qualité à environ 30 mètres.

JFC a eu deux belles occasions d’aller de l’avant juste avant la fin de la mi-temps. Dans le premier, Vinil Poojari a obtenu un coup franc à bout portant mais a frappé le gardien tandis que dans le second, la ligne d’attaque du JFC n’a pas pu garder le ballon à l’intérieur du cadre du but avec le gardien bien en dehors de sa ligne.

Mani pour les Air Men aurait également pu aider son équipe à aller de l’avant, mais son placement devant le gardien a permis de sortir.

En seconde période, les deux équipes ont tenté de prendre de l’élan mais n’ont pas réussi à dominer le milieu de terrain. Sans percée en vue, JFC a été le premier à intervenir, faisant venir Kamlesh et Nikhil Barla à la place de Lénine et Piyush. Presque immédiatement, Kamlesh a raté une occasion en or en en frappant une au-dessus de la barre malgré un but ouvert devant lui.

JFC dominait la possession mais IAFFT avait également le plus de tirs au but et cadrés.

À la 80e, deux remplaçants se sont combinés lorsque le corner de Kamlesh a trouvé Nikhil Barla avec une tête libre, mais il était trop faible et manquait également de direction. Soma a de nouveau obtenu un peu d’espace à la 84e minute, mais était loin du cadre cette fois. Quelques secondes plus tard, JFC était en tête.

Tapan Halder, un autre remplaçant qui avait marqué le vainqueur lors du match précédent, est cette fois devenu fournisseur avec un centre mesuré du pied gauche du flanc droit repérant la charge de Ruatmawia entre deux défenseurs. L’adolescent l’a rencontré de plein fouet et l’a magnifiquement volé sur le toit du filet. C’était 2-1.

Les hommes de l’Air ont eu une dernière chance d’égaliser dans la dernière minute du temps d’arrêt lorsque leur remplaçant Zico Zoremsanga est arrivé à la fin d’un centre de Md. Aqib, mais sa tête faible a également manqué de direction et a coulé sur la ligne.

