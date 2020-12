Le jambon rose pourrait bientôt disparaître de France alors que les propres députés d’Emmanuel Macron cherchent à interdire l’utilisation de nitrites dans les produits alimentaires du pays.

Les additifs sont utilisés pour conserver et protéger contre les bactéries, et confèrent au jambon tranché qui autrement aurait l’air pâle et gris sa teinte rose.

Mais les nitrites peuvent produire des nitrosamines considérées comme «probablement cancérigènes» par les scientifiques de l’Organisation mondiale de la santé qui pensent qu’elles favorisent le cancer de l’estomac et du côlon.

Le député de la région du Loiret, Richard Ramos, ancien critique de restaurant, a déposé hier un projet de loi interdisant l’ajout de nitrites et de nitrates dans le jambon cru – comme le jambon de Parme – à partir de 2023.

Autres produits carnés dont jambon cuit, andouillette, boudin, terrine ou rillettes, l’interdiction entrerait en vigueur à partir de 2025 pour laisser le temps aux producteurs d’assurer la sécurité sanitaire.

Si elle était adoptée, la législation obligerait le jambon industriel à venir avec un avertissement sanitaire sur le paquet comme ceux des cigarettes – et ferait de la France le premier pays européen à imposer une telle interdiction.

M. Ramos, l’auteur du projet de loi, a déclaré au parlement français: « Le jambon est un danger pour la santé. Nous le savons maintenant. Les sels de nitrite dans la charcuterie tuent les Français.

«Après une enquête parlementaire sérieuse, tout le monde reconnaît que ces produits tuent. Si cette proposition ne passe pas, en tant qu’élu, je me demande à quoi je suis.

Elle est intervenue après qu’une commission parlementaire a entendu le témoignage du professeur Axel Kahn, un généticien qui dirige la Ligue française de lutte contre le cancer.

Il a estimé qu’il y avait 4 000 cas de cancer du côlon ou de l’estomac par an en France imputables à la consommation de viande issue de la viande.

«En France, on estime que chaque année entre 1 200 et 3 400 décès par cancer colorectal sont dus à la charcuterie aux nitrites. Le bilan peut aller jusqu’à 4,00 si vous comptez les cancers de l’estomac », a-t-il déclaré.

Le professeur Kahn a déclaré aux députés qu’environ 80% de la charcuterie française contient des nitrates ou des nitrites, ajoutant: « Il ne fait aucun doute qu’il est urgent de mettre fin au traitement de la viande de porc avec des nitrates et des nitrites. »

Mais les producteurs de charcuterie soutiennent que les nitrites sont essentiels pour éviter le botulisme, une maladie causée par des toxines provenant d’une bactérie qui attaque les nerfs du corps.

L’interdiction proposée a provoqué une réaction violente de la Fédération française de l’industrie de la charcuterie (FICT), les fabricants français de charcuterie, qui ont entamé le mois dernier une action en justice contre la Ligue anti-cancer, Foodwatch France et l’application de nutrition Yuka.

Leur action vise à empêcher le lobby anti-nitrate de faire des «allégations trompeuses» dans leurs demandes de suppression des additifs de leurs viandes.

La FICT soutient qu’aucune loi ne devrait être adoptée avant la publication des résultats d’une étude sur la sécurité des nitrites en tant que conservateur alimentaire par l’agence française de sécurité sanitaire au début de l’année prochaine.

Les fabricants de viandes transformées françaises veulent également que Yuka supprime une pétition visant à interdire les nitrites, qui apparaît sur son application lorsque les utilisateurs numérisent les étiquettes des produits à base de porc et a recueilli 300000 signatures.

Benoît Martin, co-fondateur de Yuka, a déclaré: «C’est une tentative inacceptable d’étouffer l’information. Notre mission est d’aider chacun à faire le meilleur choix pour sa santé.

La dispute publique est profondément humiliante pour le gouvernement français, qui cherche à promouvoir une alimentation saine.