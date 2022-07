Le jailbreak au Nigeria soulève plus de questions sur l’insécurité

ABUJA, Nigéria (AP) – Les autorités nigérianes ont reconnu lundi des lacunes en matière de sécurité dans une prison de la capitale nationale après une attaque qui a entraîné l’évasion de centaines de détenus la semaine dernière.

L’évasion dans le quartier de Kuje à Abuja a entraîné l’évasion de 879 détenus, dont 64 membres du groupe extrémiste État islamique de la province de l’Afrique de l’Ouest qui a revendiqué l’attaque. Le groupe lié à l’État islamique est une émanation du groupe militant Boko Haram qui a lancé une insurrection d’une décennie dans le nord-est du Nigéria.

L’un des évadés de la prison de Kuje a été arrêté lundi, a annoncé l’Agence nationale nigériane de lutte contre la drogue, mais avec au moins 400 détenus toujours en fuite, les autorités étendent les recherches aux États voisins.

Le Nigeria est synonyme de jailbreaks qui sont devenus plus répandus ces dernières années, mais c’était la première fois au cours de cette période qu’Abuja était pris pour cible, laissant beaucoup de gens choqués et craignant à quel point ils étaient en sécurité alors que la nation ouest-africaine combat un cycle de violence blâmé sur les extrémistes islamistes et sur les groupes armés, principalement dans le nord troublé du pays.

“Kuje (prison) est la plus fortifiée du pays”, a déclaré Rauf Aregbesola, ministre de l’Intérieur du Nigeria. “Nous avions suffisamment d’hommes pour protéger l’établissement, mais malheureusement, ils n’ont pas pu tenir efficacement leur position de défense et c’est la raison de la brèche”, a déclaré le ministre après avoir visité la prison attaquée.

Même le président nigérian Muhammadu Buhari n’a pas pu fournir de réponses aux questions des citoyens sur la façon dont les assaillants ont submergé les forces de sécurité en service et sur leur sécurité dans le pays de 206 millions d’habitants. Buhari avait plus de questions à la place.

“Comment des terroristes peuvent-ils s’organiser, avoir des armes, attaquer une installation de sécurité et s’en tirer ?” a tweeté le dirigeant nigérian.

Les évasions incessantes à travers le Nigéria ont vu plus de 3 000 détenus libérés depuis le début de 2021, selon les médias. Avec le dernier dans la capitale nationale, le service correctionnel nigérian a commencé une évaluation pour savoir “où nous avons des défis et comment les étouffer dans l’œuf”, a déclaré Umar Abubakar, un porte-parole de l’agence, admettant également que le jailbreak était ” une retombée des défis sécuritaires » auxquels le Nigeria est confronté.

Pour de nombreux Nigérians, Abuja était autrefois «l’amortisseur» où ils couraient pour se protéger lorsque d’autres parties du Nigéria subissaient des attaques, a déclaré Usman Ahmed, un chauffeur de taxi. Mais les récents incidents de sécurité tels qu’une attaque de train qui a tué sept personnes à proximité fin mars et l’évasion de Kuje signifient “nulle part où fuir”, a-t-il déclaré.

Les autorités ont imputé l’attaque du train et l’évasion aux rebelles extrémistes qui mènent une insurrection dans le nord-est du Nigeria depuis plus d’une décennie. Ces rebelles étendent maintenant leur portée au-delà de la région du nord-est vers d’autres parties du Nigeria, y compris la région du centre-nord où se trouve Abuja, selon des analystes.

“Plusieurs cellules terroristes opèrent déjà dans le centre-nord, le nord-ouest et le nord-est du Nigeria”, a déclaré Oluwaseyi Adetayo, un ancien officier de la police secrète nigériane, Département des services d’État, qui travaille désormais comme expert en sécurité. “Beaucoup d’entre eux sont déjà activés.”

À la suite de l’évasion de Kuje, la police nigériane a déclaré avoir renforcé la surveillance et les patrouilles de sécurité dans la capitale nationale, mais beaucoup demandent combien de temps avant qu’une autre attaque ne se produise.

“Si vous voulez encercler Abuja, vous devez délimiter des villes pour soutenir ce type d’opération à grande échelle, donc actuellement tous les États limitrophes d’Abuja sont en ébullition”, a déclaré Confidence MacHarry de la société SBM Intelligence basée à Lagos.

Dans le quartier de Kuje à Abuja, les habitants ont déclaré à l’Associated Press que la présence accrue de la sécurité dans la ville ne les faisait pas se sentir plus en sécurité.

“Les habitants d’Abuja ont peur, pas seulement à Kuje”, a déclaré Paschal Obi, dont la famille de cinq personnes vit dans la ville de Kuje depuis des années. «Certains (évadés) traînent toujours autour d’Abuja… ils ne sont pas allés à destination. Personnellement, j’ai peur et c’est seulement Dieu qui peut prendre le contrôle.

Chinedu Asadu, Associated Press