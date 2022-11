Le jackpot Powerball de 1,9 milliard de dollars est à gagner. Voici le compte de taxes

De nos jours, l’option de rente est plus importante qu’elle ne l’était auparavant, par rapport à l’option en espèces, en raison des taux d’intérêt plus élevés qui permettent au jeu de financer des prix rentabilisés plus importants, selon la Multi-State Lottery Association, qui gère Powerball. . L’option en espèces, cependant, est motivée par les ventes de billets.

Après que personne n’ait touché les six numéros tirés samedi, le jackpot Powerball a augmenté. Pour le tirage de lundi soir, il est maintenant estimé à 1,9 milliard de dollars s’il est pris sous forme de rente étalée sur trois décennies et à 929,1 millions de dollars s’il est reçu sous forme de somme forfaitaire en espèces, soit près d’un milliard de dollars de différence.

Alors, quelle serait cette facture fiscale si vous frappiez le filon principal ?

En supposant que vous étiez comme la plupart des gagnants et ont choisi l’option en espèces, une retenue d’impôt fédéral de 24 % réduirait les 929,1 millions de dollars de 223 millions de dollars.

Cependant, plus serait probablement dû à l’IRS au moment des impôts. Le taux d’imposition fédéral le plus élevé est de 37 % et s’applique cette année aux revenus supérieurs à 539 900 $ pour les déclarants individuels et à 647 850 $ pour les couples mariés. L’année prochaine, le taux maximum est imposé sur les revenus supérieurs à 578 125 $ (individus) et 693 750 $ (couples mariés).